«السعر مش هيتعدى جنيه».. «التموين» تكشف تفاصيل منظومة الخبز الحر الجديدة

كشف الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين رئيس جهاز تنمية التجارة بوزارة التموين، تفاصيل منظومة الخبز الجديدة المرتقبة، قائلاً: «في منظومة الخبز الحر الجديدة السعر لن يتعدى جنيه للرغيف، وسيكون هناك اشتراطات ومواصفات لمنظومة الخبز الحر، خاصة أن طن الدقيق وصل إلى 11.500 جنيه مقارنة بنحو 8000 جنيه قبل الأزمة».

هامش الربح

وأضاف «عشماوي»، في لقاء خلال برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة «on»، أن آليات العرض والطلب هي التي تحكم الأسواق، وفي وقت كانت استجابة الأسواق أكبر من قوى العرض والطلب فمن حق الحكومة أن تتدخل لضبط السوق وآليات العرض والطلب، لافتا أنه في المنظومة الجديدة من الممكن إعطاء المطاحن الأقماح والدقيق للأفران بأسعار ما قبل الأزمة، حيث كان البعض يغالي في هامش الربح.

الخبز الحر

ولفت مساعد أول وزير التموين رئيس جهاز تنمية التجارة بوزارة التموين، أنه خلال خلال أيام ستنضبط منظومة الخبز الحر، وسيكون تطبيق المنظومة الجديدة للخبز الحر لمدة 3 أشهر.

أسعار الدقيق

وتوقع عشماوي أن يشهد الدقيق استقراراً في الأسعار، قائلاً: «نتوقع استقرار في أسعار الدقيق خلال الفترة المقبلة».

ربع مليار رغيف يوميا

وأفاد بأن مصر تنتج يومياً ربع مليار رغيف كل يوم صباحا بواقع استهلاك 5 أرغفة لكل شخص، حيث أن هناك 72 مليون مواطن يستفيدون من دعم الخبز، وتكلفة الغريف على الدولة 65 قرشاً، وأن هناك مواصفات تخص وزن الرغيف 90 جراما كحد أدنى، والفرن الذي يخالف يغلق فوراً.