ضبط 500 كيلو مواد «مسرطنة» داخل مصنع أواني ملامين بالدقهلية

تمكنت حملة تموينية في محافظة الدقهلية، اليوم الاثنين، من ضبط مصنع أواني «ملامين» يستخدم مادة محظورة تسبب مرض السرطان، في تصنيع منتجاته، بكمية بلغت حوالي نصف طن، كما ضبطت الحملة كميات من اللحوم مذبوحة خارج السلخانة، وذلك في نطاق مركز أجا، حيث خرجت الحلمة بناءً على توجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، وتعليمات محمد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، وعبد الوهاب عبد الرحيم، وكيل المديرية، وبالتنسيق مع العقيد هاني أبو ليلة، مدير مباحث التموين بالدقهلية، بتكثيف الحملات التموينية على المحلات والمنشآت الصناعية ومكافحة جرائم الغش التجاري.

حملة مكبرة لضبط المخالفين

خرجت الحملة تحت إشراف يحيى محمد السيد، مدير إدارة تموين أجا، وضمت الحملة كلاً من مديحة المنسي، ومصطفى عوض، مفتشين بالإدارة، والدكتور أحمد السعيد، من إدارة الطب البيطري بأجا، بالاشتراك مع قوة سرية من وحدة مباحث تموين ميت غمر.

مصنع ملامين يستخدم مادة محظورة

وأسفرت الحملة عن ضبط مصنع أواني ملامين بقرية «نوسا البحر»، المملوك للمدعو «م. م. أ.»، لاستخدامه مادة محظورة في التصنيع، وتم التحفظ على 20 شيكارة تحتوي على المادة المحظور استخدامها، زنة الشيكارة 25 كيلوجرام، و20 كرتونة أطباق، بكل كرتونة 10 أطقم، يحتوي كل طقم على 3 قطع، وتحرر عن ذلك محضر رقم 4730 لسنة 2022 جنح مركز شرطة أجا.

التحفظ على 20 كيلو لحوم مذبوحة خارج السلخانة

كما أسفرت الحملة عن ضبط محلين جزارة بقريتي «نوسا البحر» و«نوسا الغيط»، لقيامهما بالذبح خارج السلخانة، وتم التحفظ على 20 كيلوجرام لحوم، لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها، وتم تحرير محضرين 4731 و4732 جنح أجا، كما تم ضبط 5 محلات متنوعة الأنشطة، لعدم وجود شهادات صحية.