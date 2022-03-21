إصابة 6 أشخاص في تصادم «تروسيكل» و«توكتوك» بقوص

شهد مركز قوص، جنوب محافظة قنا، حادث تصادم مساء اليوم الاثنين، بين دراجتين ناريتين «تروسيكل» و«توكتوك»، أعلى كوبري «كوم سخين»، مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص، تم نقلهم إلى المستشفى المركزي، وتحرير المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات المعمول بها حيال الواقعة.

إخطار مدير أمن قنا بحادث تصادم في قوص

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطاراً بوقوع حادث تصادم بين «تروسيكل» و«توكتوك»، على كوبري «كوم سخين»، بدائرة مركز قوص، وعلى الفور تم الدفع بعدد 3 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قوص المركزي، لتلقي العلاج اللازم.

أسماء المصابين في تصادم كوبري «كوم سخين»

وبحسب مرفق إسعاف قنا، فإن المصابين هم: «عمر غنيم»، 18 سنة، مصاباً باشتباه كسر في الساق اليسرى واليد اليسرى، وأشقائه «نورهان غنيم»، 13 سنة، مصابة بسحجات وكدمات، و«دعاء غنيم»، 11 سنة، مصابة بسحجات وكدمات، و«محمد غنيم»، 7 سنوات، مصاباً بجرح بفروة الراس، و«أمل عبد الوهاب أحمد»، 40 سنة، مصابة باشتباه كسر بالفخذ اليسرى، و«أحمد عبد الحارث خلیل»، 36 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالساق اليسرى.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية، وطلبت تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.