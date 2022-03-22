4142 طالبا بـ«أولى ثانوي» يؤدون امتحان التدريبي للتاريخ في شمال سيناء

يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي، اليوم، امتحان التدريبي لمادة التاريخ «إلكترونيا» عن طريق استخدام التابلت، على مستوى إدرات شمال سيناء الستة.

وقال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم في شمال سيناء، في بيان له اليوم، إنّ 4142 طالبا يؤدون الامتحان في 25 مدرسة على مستوى المحافظة، وسط إجراءات احترازية مشددة؛ لمواجهة فيروس كورونا المستجد، من حيث عملية التباعد والكشف عن طريق الزائر الطبي.

وأضاف رضوان، في بيانه، أن مدة الامتحان ساعة، وأن أسئلة الامتحان من داخل المنهج، وأن الامتحان في مستوى الطالب المتوسط، مشيرا إلى أنّه جاء مما درسه الطلاب خلال الشهر الأول بالفصل الدراسي الثاني، وتتنوع الأسئلة بحسب تعليمات وزارة التربية والتعليم على مستوى الجمهورية.

يوم ترفيهي بمدارس شمال سيناء بمناسبة عيد الأم

وفي السياق التعليمي ذاته، نظمت معظم المدارس بإدارات شمال سيناء، يوما احتفاليا بعد طابور الصباح في عيد الأم، بالإضافة إلى تكريم عددٍ من المعلمات الكبيرات، بشهادات تقدير على مجهوداتهن خلال السنوات الماضية من التلاميذ.

وقال محمد سعد مدير مدرسة أحمد عرابة الابتدائية في العريش، في تصريح لـ«الوطن»، إن تكريم المعلم والطالب وولي الأمر، هو نوع من الدفعة المعنوية التي تقوم بها المدرسة تجاه رقي ودفع العملية التعليمية.

وأضاف سعد، أنّه تم عمل يوم ترفيهى للتلاميذ بمناسبة عيد الأم، وتم تعريف التلاميذ عن أهمية بر الوالدين وفائدته للتلميذ والمجتمع.