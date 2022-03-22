ضبط 7096 شخصا دون كمامة وتحريز 898 شيشة خلال 24 ساعة

ضبطت وزارة الداخلية في حملات أمنية خلال 24 ساعة، 7096 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وجرى التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ7064 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 32 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.

تحريز 898 شيشة

كما أسفرت الحملات التي نفذتها وزارة الداخلية، عن تحرير 688 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 160 قضية في مجال منع تداول الشيشة، بإجمالي مضبوطات 898 شيشة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجار استمرار تلك الحملات، حرصا على سلامة المواطنين.