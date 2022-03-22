صاحب مزرعة يخنق طفلا حتى الموت في فايد: «شافه بيموت كلب الجيران»

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة فايد بمديرية أمن الإسماعيلية من (أحد اأشخاص ، مقيم بمحافظة القاهرة ، وله محل إقامة آخر بدائرة المركز) بغياب ابنه 10 سنوات.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات توصلت جهود فريق البحث المشكل من قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسماعيلية إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وقرر أنه أثناء تواجده أمام المزرعة ملكه (خط سير الـمُتغيب) شاهده الطفل أثناء قيامه بقتل كلب خاص بأحد جيرانهما وقيام الطفل بإخباره بأنه سوف يقوم بإبلاغ مالك الكلب بذلك فقام المذكور بإستدراج الطفل داخل مزرعته والتعدى عليه بالضرب بإستخدام بنصل حديدى كان بحوزته وإصابته بجروح قطعية ، ثم قام بخنقه حتى فارق الحياة وقام بوضعه داخل جوال بلاستيكى وإلقائه بجوار أحد المصارف المائية بمحيط القرية وأرشد المتهم عن الجثة بمكان التخلص منها وكذا الأداة المستخدمة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.