إطلاق حملة توعوية تحت شعار «كل نقطة بتفرق» احتفالا باليوم العالمي للمياه

أعلن المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بدء فعاليات احتفالية «كل نقطة بتفرق»، ضمن الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه، تزامنا مع اليوم العالمي للمياه 22 مارس من كل عام، بالشراكة مع وزارات الأوقاف والثقافة والأزهر الشريف والكنيسة والاتحاد العام للكشافة، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وانطلاقا من أهداف الشركة القابضة بأهمية رفع الوعي المائي، وتحت رعاية اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

ترشيد استهلاك المياه

وأكد «مجاهد»، مشاركة فريق التوعية بشركة مياه القليوبية، بالتنسيق مع فرق الكشافة وممثلين من الأوقاف والكنيسة والثقافة، لتنظيم احتفالية تشمل معرض لرسومات الأطفال ومسرحية عن ترشيد استهلاك المياه وتكريم للأطفال المشاركين.

وخصصت وزارة الأوقاف الدروس الدينية طوال الأسبوع، عن أهمية ترشيد استهلاك المياه، كما حدد الأزهر الشريف «برنامج الإذاعة» بأكثر من عشرة آلاف معهد أزهري، يوم اليوم الثلاثاء 22 مارس، عن قضية المياه وأهميتها، وخصصت الكنائس جزء من عظة الأحد عن ضرورة الحفاظ على المياه.

أنشطة توعوية ضمن الاحتفال بيوم المياه

وأشار إلى أن الشركة، في إطار الاحتفال بيوم المياه، يتم تنفيذ أنشطة توعوية على مدار الأسبوع مع الأطفال في المدارس وورش سباكة مع السيدات، وحملات طرق أبواب، وندوات توعوية بمشاركة قادة الرأي، والرائدات الريفيات، وأنشطة توعوية بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة ومركز النيل للإعلام ومديرية الشباب والرياضة بهدف التوعية بترسيد استهلاك المياه.