استدرجوا المدير لجلسة «مساج».. المشدد 15 سنة لـ3 عمال بالدقهلية

قضت محكمة جنايات المنصورة، في محافظة الدقهلية، قبل قليل، بمعاقبة سائق وعاملين بمركز ميت غمر، بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، وذلك بعد اتهامهم بخطف مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بإحدى الشركات الهندسية في محافظة السويس، بطريق التحايل والإكراه، واستدراجه من محافظة السويس إلى مركز ميت غمر بالدقهلية، بعد أن جرى التحايل عليه من قبل المتهمين، باستدراجه لعمل «مساج».

صدر الحكم برئاسة المستشار مجدي قاسم، رئيس الدائرة السابعة في محكمة جنايات المنصورة، وعضوية المستشارين وائل صفوت راشد، ومحيي الدين الكناني، وأمانة سر أحمد جمال، وشعبان شمس.

إحالة 3 متهمين للجنايات

وأحال المستشار علاء السعدني، المحامي العام لنيابات جنوب المنصورة الكلية، كلاً من المتهمين «أحمد ص. ك.»، 26 سنة، سائق مقيم بقرية «بشالوش» بمركز ميت غمر، و«محمود ي. م.»، 22 سنة، عامل مقيم بقرية «سنتماي»، و«جودة ع. ج.»، 26 سنة، مقيم «بشالوش»، إلى محكمة الجنايات المختصة، لأنهم في يوم 28 مايو 2021، بدائرة مركز ميت غمر، قاموا بخطف المجني عليه «فتوح ر. أ.»، 36 سنة، مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بإحدى الشركات الهندسية بالسويس، وكان ذلك بطريقي التحايل والإكراه.

تفاصيل خطف واستدراج المجني عليه

وجاء بأمر الإحالة أن المتهم الأول استدرج المجني عليه، وتواصل معه هاتفياً مقلداً صوت امرأة، لعمل جلسة مساج له، فتقابل مع المتهم الثاني، الذي اصطحبه داخل «توكتوك» إلى مكان بعيد عن أعين الرقباء، واستوقفه المتهمان الأول والثالث، وأشهرا في وجهه سلاحين مهددين إياه، واصطحباه إلى مكان مهجور، عبارة عن «حظيرة ماشية»، واحتجزوه وسرقوا 3 هواتف محمول ومبالغ مالية وحاسب آلي، كما استولوا على بطاقة الفيزا الخاصة به، وتمكنوا من سحب مبالغ مالية، بعد إجباره على معرفة الرقم السري، وسحب مبلغ 6 آلاف جنيه، وأكدت التحريات صحة الواقعة، وارتكاب المتهمين الجريمة.