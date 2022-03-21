تأجيل محاكمة شقيقين بتهمة قتل زميلهما في مشاجرة بالخصوص

قررت محكمة جنايات بنها الدائرة السابعة برئاسة المستشار ياسر كمال الدين، تأجيل نظر قضية اتهام شقيقين بقتل زميلهما بالرصاص والتعدي عليه بمطواة، بسبب الخلافات بينهما وبين المجني عليه، حيث استدرجا القتيل إلى موقع الجريمة وتشاجرا معه، وأطلق أحدهما الرصاص عليه فيما هاجمه الثاني بمطواة.

وحددت المحكمة جلسة الدور الثاني من شهر مايو المقبل، لاستئناف نظر القضية وسماع شهود الواقعة.

صدر الحكم برئاسة ياسر كمال الدين ياسين رئيس محكمة جنايات بنها، وعضوية إيهاب فاروق فتح الباب، ومدحت مجدي مكي ومحمود عبد الحميد السعدني، وأمانة سر نادر السقا.

أمر إحالة المتهمين

وأحال المستشار فخري خيري المحامي العام لنيابات شمال بنها المتهمين، وهما محمد حمدي شعبان، 34 سنة، عامل، وأحمد حمدي شعبان، 20 سنة، سائق، لأنهما قتلا المجني عليه عمر رجب شعبان، عمداً من غير سبق إصرار أو ترصد.

وجاء في أمر الإحالة، أن المتهمين أعدا لذلك الغرض سلاحاً ناريا «فرد خرطوش» وسلاحا أبيض «مطواة قرن غزال»، وتوجها إلى مكان تواجده، وأطلق المتهم الثاني صوبه عباراً نارياً وسدد المتهم الأول طعنتين استقرتا بأماكن متفرقة من جسده، فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة المشرحية المرفق بالتحقيقات، والتي أودت بحياته قاصدين قتله على النحو المبين.

تهمة حيازة الأسلحة

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين حازا وأحرزا سلاحا ناريا «فرد خرطوش» بغير ترخيص، وكذلك ذخيرة مما تستعمل في الأسلحة النارية، فضلا عن سلاح أبيض «مطواة قرن غزال».