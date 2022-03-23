توجيهات رئاسية بدعم المرأة.. منها مواجهة إساءة استخدام السلطة بأماكن العمل

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، عدّة توجيهات للحكومة بإصلاحات تشريعية وقانونية لدعم وتمكين المرأة، ومنها تحديد إطار داعم لتمكين المرأة في سوق العمل، وتحفيز التميز الحكومي والمؤسسي في هذا المجال، ودعم المرأة من أجل التحاقها بوظائف المستقبل، من خلال رفع الوعي لدى الإناث بأهمية اتخاذ مسارات مهنية في المجالات الهندسية والعلمية والتكنولوجية التطبيقية.

تكريم الأمهات المثاليات 2022

وأضاف السيسي، خلال كلمته في احتفالية تكريم الأمهات المثاليات لعام 2022، المقامة بمركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس: «أوجه أيضا بتهيئة فرص التعلم والتدريب بهذه المجالات للفتيات في المراحل الدراسية المختلفة، ومواجهة التحرش والعنف والمضايقات والاستغلال، وإساءة استخدام السلطة في أماكن العمل، والحماية من الإيذاء البدني في نطاق الأسرة صونا لكرامة المرأة».

تشريعات لحماية المرأة

كما وجّه الرئيس، بالإسراع في تخصيص المباني المناسبة لتفعيل آليات العمل في الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف، وإجراء المزيد من التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالشهود والمبلغين عن جرائم التحرش والعنف وهتك العرض وإفساد الأخلاق، مع فرض عقوبة خاصة في حالة إفشاء سرية البيانات والمعلومات المتعلقة بمثل هذه الجرائم.