المؤبد لعاطلين قتلا سائق «توك توك» في مركز رشيد بالبحيرة

أصدرت محكمة جنايات دمنهور الدائرة التاسعة، برئاسة المستشار أشرف عبد الحفيظ عياد، وعضوية المستشارين إيهاب حشمت الشنواني ومحمد عبد الحميد السعدني، وسكرتارية خالد يوسف، اليوم الخميس، حكما على عاطلين بالحبس المؤبد، لقتلهما سائق «توك توك» وإلقائه في وسط الطريق الدولي بمدينة رشيد محافظة البحيرة، إذ دهسته سيارة مجهولة بعد قتله بغرض سرقة «التوك توك» الخاص به، كما قضت المحكمة بمعاقبة «سعيد ج»، و«جمعة خ»، و«محمود أ» بالسجن لمدة عام، لإخفائهم «التوك توك»، الذي تم الاستيلاء عليه من المجني عليه.

تفاصيل الجريمة

تعود أحداث الواقعة عندما تلقت مديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة رشيد، بالعثور على جثة شاب مجهول الهوية في العقد الثالث من العمر، على الطريق الدولي بدائرة المركز، ويوجد بها إصابات متفرقة، وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لسائق «توك توك» يدعى «محمد ا»، مقيم بمدينة رشيد، وتم التعرف عليه بمعرفة والده، وتبين أن وراء ارتكاب الجريمة «أيمن م»، 33 سنة، و«على ح»، 29 سنة، مقيمين بدائرة مركز شرطة كفر الدوار، وعقب تقنين الإجراءات تمكن فريق البحث من ضبط المتهمين.

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وفي أثناء التحقيق، اعترف المتهمان بارتكابهما الواقعة بغرض سرقة «التوك توك» الخاص بـ المجني عليه، إذ استدرجاه بحجة توصيلهما إلى مدينة إدكو، مضيفين أنه عقب وصولهم الطريق الدولي الساحلي ضربا المجني عليه بحجر، ثم ألقيا جثته خارج التوك توك في وسط الطريق فصدمته سيارة مجهولة الهوية.