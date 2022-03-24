توزيع 70 طن أغذية على الأسر الأكثر احتياجا في جنوب سيناء

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن المحافظة تسعى إلى توفير نحو 100 طن مواد غذائية على الأسر غير القادرة في المدن قبل شهر رمضان، مشيرا إلى أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أرسل 20 طن لحوم من صكوك الأضاحي إلى المحافظة، وتم توزيعها على كل المدن، كما تم توزيع 30 ألف بطانية ولحاف خلال موسم الشتاء الماضي.

توزيع 1000 كرتونة

ذكر «فودة»، في تصريح لـ «الوطن»، أن مؤسسة «ديارنا» للتنمية برئاسة أحمد حمزة، أرسلت نحو 1000 كرتونة مواد غذائية تزن ما يقرب من 20 طنا عبارة عن سكر، أرز، زيت، سمن، مكرونة، لوبيا، ملح، عدس، دقيق، صلصة، شاي، بلح.

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وأضاف أنه تم توزيعها على مدن المحافظة بداية من رأس سدر وحتى طابا، موضحا أن هناك تنسيق بين المحافظة والتضامن الاجتماعي ومجالس المدن لتوزيع المساعدات على الأسر المستحقة طبقا للكشوف الرسمية، كما أن هناك ما يقرب من 3 آلاف كرتونة، سوف يتم توزيعها طوال شهر رمضان المبارك.

وأكد أنه تم توزيع 200 كرتونة في منطقة تجمع الدروز التابعة لقرية رأس مسلة بمدينة رأس سدر، ووادي تال التابعة لمدينة أبو زنيمة، وسيتم زيارة المدن لتوزيع السلع على المواطنين حتى باب المنزل ضمن مبادرة «حياة كريمة» التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن هناك خطة لتوزيع باق المساعدات على كل المدن طبقا للأعداد المدرجة في الكشوف.

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توزيع 70 طن أغذية

من جانبه، قال محمد جبر منسق المحافظة، أن المساعدات مستمرة طوال العام، وتم توزيع نحو 50 طن مواد غذائية، و20 طن لحوم على الأسر الاكثر احتياجا، طبقا لتوجيهات محافظ جنوب سيناء، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة.