«أسس اختيار ملابس الطالبة» في محاضرة بجامعة جنوب الوادي

نظمت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة جنوب الوادي، محاضرة عن أسس اختيار الملابس المناسبة للطالبة الجامعية، تحت رعاية الدكتور يوسف أحمد غرباوي، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور أحمد كمال نصاري، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور صلاح سليم، عميد كلية الآداب، والدكتور أشرف حكيم، وكيل كلية الآداب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور جلال السيد جلال، منسق الأنشطة الطلابية بالكلية.

الظهور بمظهر لائق لا يتعارض مع تقاليد المجتمع

فى بداية اللقاء، تناولت الدكتورة رحمة إسحاق عجيب، أستاذ الملابس والنسيج المساعد بكلية التربية النوعية، القواعد الأساسية لتصميم الأزياء، والأنماط الجسمية المختلفة للمرأة والملابس المناسبة لها، وكيفية اختيار ألوان الملابس وتنسيقها، وكيفية اختيار نوعية القماش التي تناسب كل نمط من الأنماط الجسمية للمرأة، مع وجوب الظهور بالمظهر اللائق والمثالي، الذى لا يتعارض مع عادات وتقاليد المجتمع.

كما أشارت الدكتورة هالة خير سناري، أستاذ الصحة النفسية ومدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة، إلى أن المحاضرة تأتى ضمن سلسلة محاضرات توعوية تقوم بها الوحدة خلال شهر مارس، ضمن الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، ويوم المرأة المصرية، حيث تهدف الاحتفالية إلى تعزيز الوعي حول تمكين المرأة في جميع المجالات، ودعوة لمناهضة العنف والتمييز ضد النساء.

دعوة الطالبات للمشاركة في أنشطة وحدة مناهضة العنف

كما حثت الدكتورة الشيماء أدهم بشير، الأستاذ المساعد بقسم اللغة الإنجليزية ومنسق الوحدة بكلية الآداب، الطالبات بضرورة المشاركة في الأنشطة المختلفة التي تقدمها وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة جنوب الوادي، التي تستهدف تعزيز الثقة بالذات، وأكدت أن الوحدة حريصة على تقديم الدعم والمساندة لجميع الطالبات.