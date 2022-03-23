عاجل.. مجلس الأمن يرفض تمرير مشروع قرار روسي بشأن الوضع الإنساني في أوكرانيا

رفض مجلس الأمن الدولي مشروع القرار الروسي بشأن الوضع الإنساني في أوكرانيا، بعد عدم حصوله على الأصوات الكافية لتمريره، في ظل امتناع 13 دولة عن التصويت على القرار.

الولايات المتحدة: روسيا هي التي تسببت في الأزمة الإنسانية بأوكرانيا

واعتبرت الولايات المتحدة في مجلس الأمن أن روسيا تسببت في الأزمة الإنسانية في أوكرانيا، فيما أكدت بريطانيا أنها لن تصوت على أي مشروع قرار لا يحمل روسيا مسئولية الأزمة الإنسانية في أوكرانيا.

الخارجية الروسية تطرد دبلوماسيين أمريكيين ردا على خطوة أمريكية مماثلة

جاء ذلك في الوقت الذي أقدمت فيه وزارة الخارجية الروسية على طرد دبلوماسيين أمريكيين ردا على خطوة أمريكية مماثلة، وذلك حسبما نقلت «سكاي نيوز» عربية في نبأ عاجل.