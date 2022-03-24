ضبط 5 أطنان ملح وسلع غذائية منتهية الصلاحية في كفر الشيخ

تمكن جهاز حماية المستهلك في محافظة كفر الشيخ، بإشراف المهندس رجب نايل، رئيس جهاز حماية المستهلك بالمحافظة، من ضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية منتهية الصلاحية، وأخرى مجهولة المصدر، وتم تحرير محضرين لمخازن مواد غذائية بدون ترخيص، والتحفظ على سلع مجهولة المصدر وبدون فواتير تدل على مصدرها، وبدون تاريخ الانتاج والصلاحية، وتحرير محضر لمصنع حلوى، وتم خلال الحملات، التحفظ على كمية من الدقيق استخراج 72%، ومواد غذائية بدون فواتير ومجهولة المصدر.

ووفق بيان لجهاز حماية المستهلك في كفر الشيخ، فقد تم ضبط 5 أطنان ملح بدون بيانات تخص الإنتاج والصلاحية، و6 «براميل» جلوكوز، بإجمالي 1.8 طن، و16 شيكارة دقيق 72% داخل مصنع حلوى، و7 شكائر جوز الهند بدون بيانات، بإجمالي 175 كيلوجرام، و25 كرتونة زيت، بإجمالي 300 زجاجة، و50 علبة سمن، بإجمالي 225 كيلو، و7000 كيس مشروب عصير بودرة خروب وتمر هندي مجهول المصدر، و245 طبق لحوم مصنعة ولحوم مجمدة، منتهية الصلاحية وبدون بيانات تخص الإنتاج والصلاحية، يُشتبه فى عدم صلاحيتها.

تحرير محضر لثلاجة لحوم بدون ترخيص

كما تمكن جهاز حماية المستهلك من تحرير محضر لثلاجة لحوم بدون ترخيص، وتم التحفظ على لحوم مصنعة منتهية الصلاحية، وأخرى يوجد عليها بيانات وهمية وأكثر من تاريخ إنتاج على العبوات، وأخرى لحوم بدون أي بيانات تخص المصدر والإنتاج والصلاحية، ويُشتبه في عدم صلاحيتها، طبقاً لتقرير الطب البيطري والصحة.

وقام أعضاء جهاز حماية المستهلك في كفر الشيخ بالمرور على 15 سوبرماركت، تعهد أصحابها بعد لتوقيع على إقرار بالالتزام بالإعلان عن الأسعار، وإصدار فواتير طبقاً لقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، كما تم المرور على 6 من الأماكن المخصصة لتعبئة المواد الغذائية، للتأكد من مصدر السلع المعروضة للبيع والأوزان، ولم يتم رصد أي مخالفات.