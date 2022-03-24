ضبط لحوم غير صالحة وتحرير 54 مخالفة تموينية بكفر الشيخ

تمكنت حملة مكبرة على الأسواق في محافظة كفر الشيخ، بالتعاون بين مجالس مدن الحامول وسيدي سالم ودسوق والرياض وفوه، ومديرية ومباحث التموين، وإدارات الطب البيطري والصحة، من ضبط كميات من اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرير 54 محضراً متنوعاً للمخالفين من التجار وأصحاب المخابز، كما تابعت الحملات توافر السلع الغذائية في مختلف المنافذ والأسواق.

يأتي ذلك في إطار إحكام الرقابة على حركة الأسواق وضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، ومحاربة أنواع الغش التجاري، ومحتكري السلع، حفاظاً على حقوق المواطنين برئاسة المهندسة عايدة ماضي، السكرتير المساعد للمحافظة.

تحرير 54 محضر مخالفة في حملات تموينية

وجاء في بيان صادر عن محافظة كفر الشيخ، مساء اليوم الخميس، أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير 54 محضر مخالفة تموينية، من بينها محضر نقص وزن، و3 محاضر مواصفات، و11 محضر عدم الإعلان عن الأسعار، و14 محضر نظافة، و11 محضر عدم وجود شهادة صحية، و9 محاضر متنوعة، و5 محاضر لضبط لحوم غير صالحه للاستهلاك الآدمي، وأخرى مذبوحة خارج السلخانة.

كفر الشيخ: لا تهاون مع محتكري السلع الغذائية

وشدد البيان على أنه لا تهاون مع محتكري السلع الغذائية لافتعال الأزمات بقصد غلاء الأسعار، وتحقيق مكاسب غير مشروعة من وراء ذلك، مؤكداً استمرار الحملات لضبط الأسواق والأسعار، والالتزام بالتعليمات والقرارات والتوجيهات الوزارية، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه الإتجار في السلع المدعمة في السوق السوداء، بغرض التربح على حساب المواطنين.

وشنت مديرية التموين، بالتنسيق مع مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك بكفر الشيخ، عدة حملات على مدار الساعات الماضية، للتأكد من انضباط المحلات والأسواق وعدم المغالاة في الأسعار، أسفرت عن تحرير عشرات المحاضر للمخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.