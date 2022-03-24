طقس السويس اليوم.. غائم جزئيا وانخفاض الحرارة لـ9 درجات ليلا

شهدت محافظة السويس اليوم الخميس، طقس معتدل منذ الصباح الباكر، مع انتشار الغيوم المحمّلة بالأمطار في سماء المحافظة، لكنها بشكل متقطع ومتناوب الظهور مع الشمس، إضافة إلى نشاط للرياح مختلفة الشدة بين متوسطة وخفيفة، وسط توقعات بسقوط أمطار.

ليلة شديدة البرودة ونشاط للرياح

وأعلنت محافظة السويس رفع درجة الاستعداد إلى القصوى، تحسبا لأي تغيرات في الطقس، تكون بحاجة إلى تدخل الأجهزة المعنية، حيث شدد اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، منذ بدء موجة الطقس السيئ، على جاهزية بلاعات الأمطار ومخرات السيول والمعدات في الأحياء لمواجهة الأمطار، وجاهزية محطات الصرف الصحي، بالتنسيق مع فرع شركة مياه القناة بالسويس.

وشهدت السويس ليلة شديدة البرودة، انخفضت خلالها الحرارة إلى 10 درجات، مع نشاط للرياح الباردة، خاصة مع اقتراب الساعات الأولى من الفجر.

استمرار موجة البرد وتوقعات بسقوط أمطار

وحذّرت الهية العامة للأرصاد من استمرار موجة البرودة الشديدة ليلا، مع توقعات بسقوط أمطار بنسبة 5%، فضلا عن تحذيرات من انخفاض درجة الحرارة لتسجل نحو 9 درجات مئوية للصغرى و19 للعظمى.

وسجلت القراءات الخاصة بطقس السويس اليوم، نسبة رطوبة بلغت 47%، والرياح سرعتها سجلت 24 كم /ساعة.

وتوقع خبراء الطقس أن تكون حالة البحر الأحمر بين معتدلة ومضطربة، وتصل ارتفاعات الأمواج به إلى مترين ونصف المتر، وتكون الرياح سطحية شمالية غربية.