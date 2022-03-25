«الداخلية» تواصل ضرباتها الأمنية وتضبط أقراصا مخدرة بـ10 ملايين جنيه

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط أحد العناصر الإجرامية، مقيم بمحافظة القليوبية، تخصص فى الاتجار بالعقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية، وترويجها على عملائه بدائرة قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة.

استهداف المتهم

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني، والأمن العام، بالاشتراك مع مديرية أمن الجيزة، جرى استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، وبحوزته 4000 قرص مؤثر، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بأنه يتحصل على العقاقير المخدرة المضبوطة من اثنين من العناصر الإجرامية المتخصصة في مجال التصنيع والاتجار بالعقاقير المخدرة.

تعقب شخصين آخرين متورطين في الاتجار بالأقراص المخدرة

وجرى تحديد الشخصين المشار إليهما، وهما مقيمان في محافظة الجيزة، وتبين قيامهما بتصنيع وترويج العقاقير المخدرة وإعداد مكان لتصنيع وإنتاج وتعبئة وتغليف تلك العقاقير المخدرة داخل مطبعة كائنة بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، وتبين قيام أحدهما بتوفير المعدات والأدوات اللازمة التي تستخدم في عملية التصنيع بينما يتولى الثاني توفير المواد الخام والأولية والإشراف على عملية التصنيع، وقيامهما بتخزينها وترويجها على عملائهما.

عقب تقنين الإجراءات جرى استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبتفتيش المطبعة المُشار إليها عُثر داخلها على 68500 قرص لعقار الترامادول، وكمية من بودرة عقار الترامادول المخدر، و108380 قرص لعقار «بريجافالكس»، وكميات كبيرة من المواد الخام المستخدمة في التصنيع، وعدد من الأدوات والمعدات المستخدمة في التصنيع، بالإضافة إلى مبالغ مالية، وجهاز «لاب توب»، و3 هواتف محمولة، سيارة.

بمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات، وأقرا بإعدادهما وتجهيزهما للمصنع بمشتملاته من أدوات ومواد خام، بقصد تصنيع العقاقير المخدرة لترويجهما على عملائهما.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 10,000,000 «عشرة ملايين جنيه تقريبًا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.