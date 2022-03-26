العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي تسجل 113.90 دولار للبرميل

سجلت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي، 113.90 دولار للبرميل، بعدما ارتفعت أسعار النفط، أمس الجمعة، بعد خسائر تكبدتها في بداية التعاملات مع اتجاه التجار للشراء بعد هجوم صاروخي، استهدف منشأة التخزين التابعة لشركة «أرامكو» السعودية.

وارتفع خام برنت 1.20 دولار أو 0.7%، ليسجل 119.92 دولاراً للبرميل، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.04 دولار أو 0.9% إلى 113.34 دولار، وفقا لما ذكرته قناة «سي إن بي سي عربية».

من جانبها، طالبت «روس آتوم» الروسية للطاقة الذرية، «كييف» بإعادة 4 من خبراء المؤسسة إلى روسيا، وضمان سلامتهم في أوكرانيا حيث انقطع أثرهم هناك فيما كانوا يؤدون مهامهم بموجب عقد قديم مع روسيا.

من جابه، قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إنه لا يوجد سبب لقبول مطالب موسكو باعتماد الروبل مقابل الغاز الروسي، معتبرا أن قرار «موسكو» بيع الغاز لـ دول الاتحاد الأوروبي بـ الروبل يتعارض مع بنود العقود الموقعة بين الجانبين.

«ماكرون»: يجب دفع ثمن الغاز الروسي بالعملة المتفق عليها في العقود

وأوضح ماكرون في تصريحات نقلتها وكالة أنباء «تاس» الروسية، أنه يجب دفع ثمن الغاز الروسي بالعملة المتفق عليها في العقود، مضيفا أنه يتحدث عن «اليورو».

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وجه في وقت سابق، شركة «جازبروم» الروسية ببيع الغاز الروسي بالعملة الوطنية للدول غير الصديقة، وهي دول العقوبات.

بدوره، أوضح مستشار ألمانيا أولاف شولتس، في مؤتمر صحفي، أمس الجمعة، أن «برلين» يمكنها التخلص من الاعتماد على الغاز الروسي، بشكل أسرع مما يعتقد، مضيفا أن بلاده أقل اعتمادا على الإمدادات الروسية من بعض الدول الأخرى.

الخزانة الأمريكية تحذر: تصاعد الأسعار في محطات الوقود يمكن أن يستمر

من جانبها، حذرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، في مقابلة مع قناة «سي إن بي سي» الأمريكية، من أن تصاعد الأسعار في محطات الوقود يمكن أن يستمر، موضحة أنه من الممكن أن ترتفع أكثر، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

بدوره، قال وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري سعد بن شريد الكعبي، في مقابلة مع شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، إن «الدوحة»، لا تنحاز لأي طرف في أوكرانيا، وأنه من المستحيل عمليا استبدال الغاز الروسي في السوق الأوروبية في المستقبل المنظور.

بدورها، أطلقت الدول الأوروبية، مبادرة لمساعدة الدول الأكثر تعرضا لخطر الأزمات الغذائية، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وفي سياق آخر، عدلت وكالة التصنيف «ستاندرد اند بورز»، أمس الجمعة، التوقعات المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى إيجابية بسبب تحسن نمو الناتج المحلي الإجمالي وديناميكيات المالية العامة على المدى المتوسط، مؤكدة في بيان تصنيف السعودية عند« A /-A-2».

وسجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية، أمس الجمعة، أداءً متبايناً عند إغلاق جلسة التداول في «بورصة نيويورك»، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

مؤشر «ستاندرد أند بورز 500 القياسي» يسجل 4543.06 نقطة

وأغلق مؤشر «داو جونز الصناعي» على ارتفاع بـ 153.30 نقطة، «0.44%»، ليحقق 34861.24 نقطة كما أغلق مؤشر «ستاندرد أند بورز 500 القياسي» مرتفعاً 22.90 نقطة، 0.51%، إلى 4543.06 نقطة.

من جانبه، تراجع مؤشر «ناسداك المجمع»، بـ 22.54 نقطة، 0.16 %، ليغلق عند 14169.30 نقطة.