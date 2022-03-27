سيارات مستعملة موديلات من2007/17.. السعر يبدأ من 86 ألف جنيه

شهد سوق السيارات المستعملة ارتباكا وتذبذبا في الأسعار ما بين ارتفاع بسبب عملية التضخم المالي الذي تشهده جميع الدول، خاصة بعد إعلان جميع وكلاء السيارات الزيرو برفع أسعار سيارتهم من 20 إلى 80 ألف جنيه للسيارات التي لم يتجاوز سعرها 500 ألف جنيه، خلال الأسبوع الماضي.

وقال عبدالله علي عضو رابطة تجار السيارات، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ جميع تجار السيارات المستعملة أوقفوا عملية بيع السيارات لحين استقرار الأسعار السيارات في السوق المحلية، مؤكدًا أنّ بعض التجار رفعوا أسعار السيارات.

واستعرض عضو رابطة تجار السيارات بعض أسعار السيارات المستعملة التي تبدأ من 80 ألف جنيه، من موديلات 2007 وحتى 2017.

أسعار السيارات المستعملة اليوم

هيونداي I10 2009

متوسط السعر المتداول في سوق السيارات 100 ألف جنيه.

أقل سعر متداول في سوق السيارات 92 ألف جنيه.

أعلى سعر متداول في سوق السيارات 105 آلاف جنيه.

شيفروليه أفيو 2010

متوسط السعر المتداول في سوق السيارات 100 ألف جنيه.

أعلى سعر متداول في سوق السيارات 90 ألف جنيه.

أقل سعر متداول في سوق السيارات 109 آلاف جنيه.

بي واي دي F3 2016

متوسط السعر في سوق السيارات 100 ألف جنيه.

أقل سعر متداول في سوق السيارات 90 ألف جنيه.

أعلى سعر متداول في سوق السيارات 109 آلاف جنيه.

- لادا جرانتا 2017

متوسط السعر المتداول في سوق السيارات 100 ألف جنيه.

أقل سعر متداول في سوق السيارات 86 ألف جنيه.

أعلى سعر متداول في سوق السيارات 114 ألف جنيه.

- نيسان صنى 2004

متوسط السعر المتداول في سوق السيارات 101 ألف جنيه.

أقل سعر متداول في سوق السيارات 100 ألف جنيه.

أعلى سعر متداول في سوق السيارات 105 آلاف جنيه.

- هيونداي أكسنت 2007

متوسط السعر في سوق السيارات 101 جنيه.

أقل سعر متداول في سوق السيارات 89 جنيه.

أعلى سعر متداول في سوق السيارات 114 ألف جنيه.

- بروتون جين 2 2009

متوسط السعر المتداول فى سوق السيارات 101 ألف جنيه.

أقل سعر متداول في سوق السيارات 95 ألف جنيه.

أعلى سعر متداول في سوق السيارات 105 آلاف جنيه.

شيفروليه لانوس 2014

متوسط السعر في سوق السيارات 101 ألف جنيه.

أقل سعر في سوق السيارات 95 ألف جنيه.

أعلى سعرمتداول في سوق السيارات 106 آلاف جنيه.

سينوفا A1 2016

متوسط السعر في سوق السيارات 102 ألف جنيه.

أقل سعر متوسط في سوق السيارات 95 ألف جنيه.

أعلى سعر متداول في سوق السيارات 109 آلاف جنيه.