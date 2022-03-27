ضبط 1282 قضية حجب سلع غذائية وبيع بأزيد من السعر

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة؛ لضبط الجرائم التموينية.

أسفرت الحملات عن ضبط 1282 قضية تموينية متنوعة، من بينها 5 قضايا حجب سلع غذائية بإجمالي مضبوطات بلغت أكثر من 8 أطنان «دقيق – زيت طعام – سكر – مسلى – مكرونة – أرز»، 85 قضية بيع بأزيد من السعر بإجمالي مضبوطات بلغت 53 طن أسمنت وأكثر من 72 طن «دقيق – زيت طعام – سكر – مكرونة – أرز – فول – أعلاف»، و4 قضايا الاستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات بلغت أكثر من طن «دقيق مدعم – أسمدة مدعمة»، بإجمالي مضبوطات بلغت قرابة 135 طن – 2595 عبوة – 91386 قطعة – 16 إسطوانة بوتاجاز، كان أبرزها الآتي:-

ـ ضبط قرابة 12 طن «أرز أبيض – مكرونة – سمسم – زيت طعام» بدون مستندات ومجهولة المصدر وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول، بحوزة المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بمحافظة القاهرة.

10 أطنان «دقيق أبيض – سكر حر – عدس» مجهولة المصدر

ـ ضبط قرابة 10 أطنان «دقيق أبيض – سكر حر – عدس» بدون مستندات ومجهولة المصدر وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول، بحوزة المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بمحافظة الجيزة.

ـ ضبط قرابة 7 أطنان «دقيق أبيض – أرز أبيض» بدون مستندات ومجهولة المصدر وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول، بحوزة المدير المسئول عن مؤسسة لتجارة السلع الغذائية بمحافظة الجيزة.

ـ ضبط 2 طن دقيق أبيض معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد المصري، بحوزة المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة الإسكندرية.

50 طن أسمنت بدون مستندات

ـ ضبط 50 طن أسمنت بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول، بحوزة المدير المسئول عن مخزن لتجارة مواد البناء بمحافظة المنوفية.

ـ ضبط 40211 قطعة مستلزمات طبية «حشو عصب – قفاز طبى» بدون مستندات ومجهولة المصدر وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول، بحوزة المدير المسئول عن شركة لتجارة المستلزمات الطبية بدون ترخيص بمحافظة الجيزة.

ـ ضبط 27625 قطعة مستلزمات طبية «كمامة – قفاز طبي» بدون مستندات ومجهولة المصدر وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول، بحوزة المدير المسئول عن شركة لتجارة المستلزمات الطبية بدون ترخيص بمحافظة الجيزة.

3 أطنان كبدة مُجمدة فاسدة

ـ ضبط قرابة 3 أطنان كبدة مُجمدة بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة الجيزة.

ـ ضبط أكثر من 3 أطنان «تمر هندى - سوبيا» معبأة داخل عبوات ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة البحيرة.

ـ ضبط قرابة 4 أطنان «أسمدة زراعية» معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر، ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستخدام الزراعي لانتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها ذات أثر بالغ الضرر على الثروة الزراعية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية بمحافظة الشرقية.

ضبط 1380 لتر عصير فاسد

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط صاحب مخزن مواد غذائية، كائن بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس،ومقيم بذات الدائرة لإدارته المخزن بدون ترخيص، وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية، وبدون مستندات تدل على مصدرها غاشًا بذلك جمهور المستهلكين.

وعثر بداخل المخزن على 86204 عبوات مواد غذائية «لانشون - لبن - جبنة مثلثات - لبان - حلاوة طحينية - بسكويت - بقسمات - مقرمشات - كاكاو - عسل نحل - مشروب مانجو - كاتشب - مياه غازية - 7560 لتر خل - 420 كيلو جرام ملح طعام - 360 كيلو جرام صلصة - 1380 لتر عصير»، جميعها مجهولة المصدر، بالإضافة إلى 2 ماكينة لطباعة تاريخ الانتهاء والصلاحية.

بمواجهة المتهم، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة

فيما أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها الآتى:-

في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط 3 قضايا.

في مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة: ضبط 4 قضايا.

في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 1748 مخالفة مرورية متنوعة.

في مجال الأمن العام: ضبط 44 قضية.

في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ 263 حكما قضائيا متنوعا.

في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط 10 قضايا.

جهود الأمن الاقتصادي في 24 ساعة

كما اضطلعت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية في مجال أعمال تلك الإدارات، إذ أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتي:

الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات: ضبط 3966 قضية متنوعة.

الإدارة العامة لشرطة الكهرباء: ضبط 11943 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم ضبط 218 قضية في عدة مجالات أبرزها «الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحرى مدين لمصلحة الضرائب».

الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة: ضبط 151 قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها تأمين تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات مبانى – محلات بدون ترخيص.

الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة: ضبط 1396 قضية تموينية متنوعة أبرزها غش غذائي، لحوم ومصنعاتها، أسماك، ثروة زراعية.