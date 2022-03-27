خطوات حجز وحدات سكنية في مشروع جنة لمتوسطي الدخل.. آخر فرصة

أتاحت وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، فرصة أخيرة لتسجيل وحدات الإسكان المتوسط في مشروع «جنة» إلكترونيا، بداية من اليوم الأحد الموافق 27 مارس الجاري، من الساعة 9 صباحًا، وحتى الاثنين الموافق 28 مارس الساعة 12 منتصف الليل.

وفي هذا الصدد، يقدم «الوطن» خطوات الحجز بالتفصيل، بحسب موقع صندوق الإسكان الاجتماعي خلال السطور التالية:

خطوات حجز وحدات الإسكان في مشروع جنة

وبحسب المعلن، فإن الأشخاص الذين قاموا بالتقديم في مشروع جنة، ودفعوا مقدم جدية الحجز الخاصة بالمشروع، وقاموا برفع المستندات المطلوبة، هم فقط من يحق لهم حجز الوحدات في المدن والأماكن المطروحة في مشروع جنة، بداية من الساعة 9 صباح اليوم الأحد، وحتى غدًا الاثنين الساعة 12 منتصف الليل، وذلك إلكترونيًا عبر موقع صندوق الإسكان، كالآتي:

يقوم المتقدم بالدخول على موقع الاسكان الاجتماعي من هنــا.

تسجيل دخول المستخدم بكتابة الرقم القومي للمتقدم، وكلمة المرور، والنقر على «لست روبرت».

يدخل بعدها على علامة تبويب جديدة فيها مشروع جنة، يقوم باختيار المدينة التي يرغب في الحجز فيها.

سيكون هناك اختيارين، في حالة كانت الوحدات متاحة، سيجرى كتابة «تم الحجز بنجاح»، أما في حالة كانت الوحدات قد انتهي منها سيظهر للمتقدم «تم حجز الوحدة».

المدن المتاحة في مشروع جنة

وطرحت وزارة الاسكان قد طرحت مشروع جنة للإسكان المتوسط في 5 مدن جديدة، هي «6 أكتوبر- المنيا الجديدة- القاهرة الجديدة- الشروق- العبور».، بإجمالي عدد الوحدات 6155 وحدة للمواطنين، ومساحة الوحدات تتراوح ما بين 100 و150 مترا.

وبحسب المعلن في كراسة الشروط فقد كان سعر المتر في مدينة القاهرة الجديدة 11575 جنيهًا، مدينة الشروق بـ8800 جنيه، مدينة أكتوبر بسعر 9580 جنيهًا، المنيا الجديدة بـ5855 جنيهًا.