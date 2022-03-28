حملات أمنية لملاحقة جرائم الابتزاز الإلكتروني في البحيرة والشرقية

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما فى مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية المستحدثة وتكثيفاً لجهود كشف ملابسات ما تبلغ من إحدى السيدات بتضررها من إضطلاع مُستخدم تطبيق المحادثات «واتس آب» بإرسال رسائل تحوى صور ومقاطع فيديو خاصة لها مصحوبة بعبارات تتضمن إبتزازها مقابل عدم التشهير بسمعتها بنشر تلك الصور والمقاطع، توصلت التحريات إلى أن مُرتكب الواقعة أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة كفرالدوار بمحافظة البحيرة.

ضبط المتهم بابتزاز سيدة

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة، تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وعُثر بحوزته على هاتف محمول بفحصه تبين وجود أثار ودلائل على إرتكابه تلك الواقعه.

وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

ضبط شخص بالشرقية لارتكابه وقائع نصب على المواطنين

وأكدت المعلومات والتحريات قيام أحد الأشخاص «له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق بالشرقية» بإرتكاب عدد من وقائع النصب الإلكترونى ومزاولة نشاطه الإجرامى في النصب على المواطنين وإيهامهم بقدرته على توفير فرص عمل لهم بالخارج عبر مواقع التواصل الإجتماعى، ما مكنه من إستدراج ضحاياه تزامناً مع سعيهم للبحث عن فرص عمل والتحصل منهم على مبالغ مالية نظير إنهاء إجراءات سفرهم، وقد بلغت الوقائع المُرتكبه من خلال ذلك الأسلوب 10 وقائع.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية أمكن ضبطه، وعُثر بحوزته على هاتف محمول، وبفحصه تبين وجود أثار ودلائل على إرتكابه الوقائع المشار إليها ، بمواجهته أقر بإرتكابه تلك الوقائع بقصد النصب على ضحاياه والتحصل منهم على مبالغ مالية.

§ تم إتخاذ الإجراءات القانونية.