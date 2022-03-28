تدشين 3 لجان للتأمين الصحي داخل نادي أطباء الدقهلية: باطنة ورمد وتحاليل

بدأت أعمال اللجنة الطبية الخاصة بالأطباء لإصدار بطاقات التأمين الصحي بنادي نقابة الأطباء بالدقهلية، في خدمة جديدة تقدمها نقابة الأطباء لأول مرة لأعضائها، وذلك بحضور الدكتور أسامة إبراهيم الشحات، نقيب الأطباء بالدقهلية، والدكتور محمد عبد الخالق، مدير فرع شمال شرق الدلتا، والدكتور حامد عزت العراقي، الأمين العام لنقابة الأطباء بالدقهلية، والدكتور أيمن الشربيني، مدير إدارة اللجان الطبية بالدقهلية ودمياط.

3 عيادات للتأمين الصحي داخل نادي أطباء الدقهلية

وقال الدكتور أسامة الشحات، نقيب أطباء الدقهلية، إن اللجان بدأت عملها اليوم في نادي أطباء الدقهلية، وذلك ‏بعمل 3 عيادات للكشف لأمراض: «الباطنة، الرمد، ومعمل للتحاليل»، وتم توقيع الكشف الطبي على 42 طبيباً تمهيداً لاستخراج بطاقة التأمين الصحي الخاصة بهم.

نقلة نوعية في الخدمات المقدمة لأطباء المحافظة

وأضاف الشحات لـ«الوطن» أن هذه الخدمة المتميزة التي تقدمها النقابة تُعتبر تسهيلاً للأطباء الذين لم يستخرجوا بطاقات التأمين الصحي للاستفادة من خدمات التأمين الصحي، مؤكداً أنها خدمة جديدة ونقلة نوعية في الخدمات التي تقدمها نقابة الأطباء بالدقهلية لأبنائها الأطباء ولأول مرة على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أن إنشاء فرع للجنة الطبية بالتأمين الصحي داخل مقر نادي الأطباء بطلخا هو نتاج تعاون كبير من قيادات التأمين الصحي لتذليل العقبات، وتعاون كبير من كل من الدكتور أيمن محمد الأمين، رئيس الإدارة المركزية للجان الطبية، والدكتور محمد عبد الخالق، مدير فرع شمال شرق الدلتا للتأمين الصحي، والدكتور أيمن الشربيني، مدير اللجان الطبية العامة بالدقهلية ودمياط، والدكتور مرهف الموجي، عضو اللجنة الطبية بالدقهلية ومدير الفرع سابقاً.

ومن جهة أخرى أعلنت النقابة عن خدمة جديدة تقدمها نقابة الأطباء بالدقهلية لأعضائها، وهي الاتفاق مع محاسب قانوني لتقديم الإقرارات الضريبية الإلكترونية للأطباء من داخل نادي الأطباء بطلخا يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع من الساعة 2 ظهراً و حتى الساعة 6 مساء بقيمة رمزية.