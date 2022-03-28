مباحثات «مصرية - قبرصية» لتعزيز التعاون الاقتصادى وفرص الاستثمار

بحثت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، مع وزيرة الطاقة والصناعة والتجارة القبرصية ناتاسا بيليدس، اليوم، سبل تعزيز التعاون الاقتصادى بين البلدين على المستويين الثنائى ومتعدد الأطراف بين مصر وقبرص واليونان. ووجَّهت «جامع» الدعوة للشركات القبرصية للاستثمار فى مصر وذلك باعتبارها محوراً إلى الأسواق العربية والأفريقية والاستفادة من اتفاقات التجارة الحرة التى تربط مصر بالعديد من الدول والتكتلات العالمية والتى توفر سوقاً استهلاكية تزيد 1.8 مليار نسمة.

وقالت وزيرة التجارة إن اللقاء ناقش إمكانية تنظيم بعثة رجال أعمال إلى دولة قبرص خلال النصف الثانى من العام الجارى، وذلك بالتنسيق بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وغرفة التجارة والصناعة فى دولة قبرص، مشيرة إلى أهمية تعزيز وتكثيف التعاون المشترك فى عدد من القطاعات الاقتصادية التى تعود بالنفع على كلا البلدين.

وأوضحت أن حجم التبادل التجارى بين البلدين بلغ العام الماضى نحو 66 مليون دولار منها 42 مليون دولار صادرات مصرية و24 مليون دولار واردات. وأضافت أن الاستثمارات القبرصية فى مصر تبلغ 358 مليون دولار، فى 191 مشروعاً، فى قطاعات الخدمات والصناعة والإنشاءات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والزراعة.

ومن جانبها، أكدت «بيليدس» حرص بلادها على تعزيز التعاون المشترك مع مصر فى مختلف المجالات، وعلى جميع الأصعدة خاصة أن مصر تمثل إحدى أهم الدول المحورية بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، مشيرةً إلى أهمية تحقيق التكامل الاقتصادى بين البلدين إضافة إلى اليونان، وذلك فى إطار التعاون المشترك بين الدول الثلاث.