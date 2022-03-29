آخر فرصة لاختيار وحدات «سكن مصر ودار مصر وجنة» للمتخلفين عن الحجز

تسهيلا على المواطنين المتقدمين لحجز وحدات الإسكان المتوسط، ضمن مشروعات «سكن مصر، دار مصر، جنة»، أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، فى بيان رسمي له، عن تخصيص يومي الثلاثاء الموافق 29 مارس الجاري، والأربعاء الموافق 30 مارس 2022، لحجز الوحدات المتبقية ضمن مشروعات متوسطي الدخل.

ويأتي ذلك كفرصة أخيرة للمواطنين الذين قاموا بسداد مقدم الحجز، وعملية التسجيل الإلكتروني، ولكن لم يتمكنوا من حجز الوحدة السكنية، عبر الموقع الإلكتروني للصندوق، خلال الأيام المحددة لكل مشروع.

آخر موعد لحجز الوحدات السكنية المتبقية في «سكن مصر، دار مصر، جنة»

وفقا لبيان صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، يتم فتح باب التقديم على الوحدات المتبقية ضمن مشروعات الإسكان المتوسط، وهي «سكن مصر، دار مصر، جنة»، اليوم الثلاثاء الموافق 29 مارس 2022 في تمام الساعة التاسعة صباحًا.

وسيتم غلق باب حجز الوحدات السكنية المتبقية، غدا الأربعاء الموافق 30 مارس في تمام الساعة 12 من منتصف الليل، وذلك عبر الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري.

رابط حجز الوحدات السكنية المتبقية فى «سكن مصر، دار مصر، جنة»

يمكن زيارة رابط حجز الوحدات السكنية المتبقية في «سكن مصر، دار مصر، جنة»، من خلال الضغط هنــــا.

خطوات حجز الوحدات السكنية المتبقية

ووفقا لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، فإن خطوات حجز الوحدات السكنية المتبقية في «سكن مصر، دار مصر، جنة»، لم تتغير عن خطوات حجز المرحلة الأولى للوحدات.

وتتمثل خطوات حجز الوحدات المتبقية في «سكن مصر، دار مصر، جنة»، زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ثم إدخال الرقم القومي والرقم السري للمستخدم، وتأكيد أنه مستخدم حقيقي وليس دخول وهمي Captcha.

وعقب ذلك، على المواطن كتابة كود الوحدة الخاصة به ثم الضغط على إرسال، ثم تظهر رسالة له باختيار الوحدة الراغب بها، وهكذا تكون قد انتهت عملية الحجز بنجاح.