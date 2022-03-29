مي حلمي ترد علي متابع تمنى لها السوء: «فيه ملايكة بتقولك ولك بالمثل»

نشرت الإعلامية مي حلمي صورة لها من أحد المطاعم برفقة خطيبها الجديد، عبر صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وحرصت على عدم التعليق على الصورة.

وانهالت التعليقات على صورة مي حلمي من متابعيها، حيث قالت أحدهم: «يا جمال العوض شكله حليوة وفي عز شبابه ربنا يسعدكم»، لترد عليها مي حلمي «إيه يا ميرفت يا حببتي مش كده يا ماما فين ما شاء الله في الكلام».

متابع لمي حلمي يتمني تسممها وموتها

وجاء تعليق من متابع آخر قائلا:«اللهي تتسمي ونتفرج عليكي بتموتي» لترد عليه مي حلمي قائلة: «فيه ملايكة بتقولك ولك بالمثل ما تمنالكش كده حتى لو أنت بتتمنالي ده ربنا يكفيك شر المرض ودعوه زي دي، ماعملتلكش اللي يخليك تدعي عليّ كده ولا أسأت ليك عشان تقولي كده ده إحنا في أيام مفترجة حرام الدعا ده».

مي حلمي تكشف هوية خطيبها الجديد

بينما قالت الإعلامية مي حلمي خلال ظهورها مؤخرا مع «الوطن»، إن خطيبها الجديد ليس مصريا، وهو رجل أعمال، ولا يحب الظهور الإعلامي، وأشارت إلى أنّها ستفكر في النقاش معه لكي يظهروا معا أمام الكاميرات، لأنها تخاف عليه من التعليقات السلبية، لأنها تحبه.

وأضافت حلمي أنّها تشكر الظروف لتعرفها على خطيبها الجديد، لأنه بحسب وصفها «حلو من جوا ومن برا».