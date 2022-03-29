اتصالات مصر: أنفقنا أكثر من 120 مليون جنيه في مجال المسؤولية الاجتماعية

كشف أحمد يحيى، الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد بشركة اتصالات مصر، عن حجم الاستثمارات التي أنفقتها الشركة في مجال المسؤولية المجتمعية، والتي تجاوزت 120 مليون جنيه، ساهمت في تطوير المجتمع المصري، وفي مقدمتها قطاعات الصحة والبيئة، ما يتماشى مع استراتيجية ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

تنظيف النيل واستخراج المواد البلاستيكية وترميم البيوت

وقال الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد بشركة اتصالات مصر، بعد فوز اتصالات مصر بجائزة المسؤولية المجتمعية للمشروعات الأكثر استدامة، إنّ شركته حصلت على جائزة المسؤولية المجتمعية، تقديرا لجهودها في مبادرة Very Happy Nile، حيث ساهمت الشركة في تطوير جزيرة القرصاية بالجيزة، من خلال تنفيذ مجموعة من الأنشطة المختلفة، وعلى رأسها أنشطة تنظيف النيل، واستخراج المواد البلاستيكية وترميم البيوت تحت رعاية وزارة البيئة، حيث شارك موظفو شركة اتصالات من مختلف الإدارات، في جمع أطنان من المخلفات البلاستيكية من نهر النيل، وساهموا في ترميم المنازل لأهالي الجزيرة.

مجموعة اتصالات تعلن الهوية المؤسسية الجديدة للمجموعة

وأعلنت مجموعة اتصالات، الهوية المؤسسية الجديدة للمجموعة، تحت العلامة التجارية &e، والتي تعكس طموحات النمو المستقبلي للمجموعة التي تنتشر خدماتها اليوم في 16 دولة حول العالم، في إطار استراتيجية جديدة لتسريع عملية التحول إلى مجموعة تكنولوجيا رائدة عالمياً.

وتهدف الاستراتيجية إلى تعزيز فرص النمو من خلال نموذج أكثر مرونة، يقوم على ركائز تمثل قطاعات أعمال رئيسية للمجموعة، وأولوياتها الاستراتيجية التي تجسد قيمها الراسخة لتحقيق رضا العملاء ومصلحة المساهمين والمستثمرين والشركاء، ويقوم نموذج الأعمال تحت مظلة & e على قطاعات، في مقدمتها الاتصالات، و«&e الحياة، e& المؤسسات، و& e الاستثمار».

5.5 مليار جنيه لتطوير الشبكة

ورصدت شركة اتصالات مصر، استثمارات تراوح بين 5 إلى 5.5 مليار جنيه خلال 2022، لدعم قدراتها وتطوير الشبكة وتنمية أعمالها، حيث تأتي اتصالات مصر على 40 ميجا هرتز من الترددات في الحيز الترددي 2600 بتقنية TDD، وتعتبر من أكبر الشركات في السوق المصري استحواذا على الترددات.