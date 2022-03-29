نجاة مزارع من موت محقق على شريط السكة الحديد في سوهاج

نجا قائد «تروسيكل» من حادث محقق، عندما قام سائق القطار رقم 159 الروسي بإيقاف القطار قبل الاصطدام به، وذلك خلال مروره حاملا موادًا زراعية، من مكان غير مخصص للعبور على شريط السكة الحديد، بقرية مزاتا بمركز جرجا بمحافظة سوهاج.

تمكن محمد صابر عبد الرحيم، سائق قطار رقم 159 الروسي ديناميكي التهوية، القادم من الأقصر لمدينة القاهرة، من إيقاف القطار قبل الاصطدام بـ«تروسيكل»، يقوده مزارع، يحمل على متنه موادًا زراعية في قرية مزاتا التابعة لمركز جرجا جنوب محافظة سوهاج.

مرور مفاجئ لقائد التروسيكل

وفوجئ سائق القطار أثناء عبوره بقرية مزاتا بمركز جرجا، بمرور «تروسيكل»، أمامه على شريط السكة الحديد من منطقة غير مخصصة للعبور، فقام على الفور بإبلاغ غرفة المُراقبة المركزية، المسؤولة عن حركة القطارات على خطوط الوجه القبلي، بوجود عارض على السكة في الكيلو 505/200، ليأخذ قراره بإيقاف القطار، والتمكن من عملية الرباط السريع.

توقف القطارات لتفادي الحوادث ظاهرة متكررة

وأوضح مصدر بالسكة الحديد، أن ظاهرة وقوف القطار لتفادي الاصطدام بالسيارات أو الأشخاص أو الحيوانات، هي متكررة بشكل يومي ويعاني منها سائقو القطارات، وذلك نتيجة للممرات غير الشرعية للعبور على شريط السكة الحديد والتي أعدتها الأهالي.

من ناحية أخرى، لقي عامل من ذوي الاحتياجات الخاصة «أصم وأبكم»، منذ يومين، مصرعه تحت عجلات القطار بمحطة سكة حديد المنشأة، إذ لم يتمكن من سماع صوت القطار أثناء عبوره على شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة.