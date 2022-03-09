الجزار: تنفيذ 24 ألفا و886 وحدة ضمن مشروع «سكن لكل المصريين»

تابع الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات المختلفة بمدينة 15 مايو، إحدى مدن الجيل الأول التي تتولى وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تنفيذها داخل إقليم محافظة القاهرة.

تنفيذ 25 ألف وحدة ضمن «سكن لكل المصريين»

ذكر «الجزار»، في بيان له، اليوم الأربعاء، أن العام الماضي كان حافلا بالإنجازات والنجاحات التي حققتها الدولة في مختلف القطاعات، مضيفا أن مدينة 15 مايو كان لها من تلك الإنجازات حظ وافر وتُوجت بعدد من الافتتاحات الرئاسية لمجموعة من المشروعات عبر تقنية «فيديو كونفرانس» من مدينة بدر، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

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وأوضح أنه فيما يتعلق بوحدات منخفضي الدخل (الإسكان الاجتماعي) ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، فإنه تم تنفيذ وجار تنفيذ 24 ألفا و886 وحدة سكنية مقسمة كالتالي: في المرحلة الأولى تم الانتهاء من 4 آلاف و824 وحدة سكنية، وفي المرحلة الثانية تم الانتهاء من 11 ألفا و208 وحدات وجارٍ تنفيذ 792 وحدة، وفي المرحلة الثالثة تم الانتهاء من 7 آلاف و392 وحدة سكنية وجارٍ تنفيذ 670 وحدة، كما سبق الافتتاح الرئاسي عبر تقنية «فيديو كونفرانس» لمشروع دار مصر بمدينة 15 مايو بالمرحلة الثانية بعدد 63 عمارة تضم 1512 وحدة سكنية على مساحة 45 فدانا.

تطوير الطرق ورفع الكفاءة

في قطاع المرافق، ذكر السيد همام رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، أنه فيما يتعلق بأعمال رفع كفاءة وتطوير الطرق واستكمال أعمال تنسيق المواقع بالمدينة، تم الانتهاء من رفع كفاءة الطرق بالمرحلتين الأولى والثانية لـ 24 مجاورة سكنية، واستكمال أعمال التطوير داخل المربعات السكنية لتلك المجاورات، كما تم الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة الجزيرة الوسطى لطريق «B B»، وهو من الشرايين الرئيسية بالمدينة، نظرا لكونه خط الربط بين المجاورات بالمرحلتين الأولى والثانية والمرحلة الثالثة.

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وأشار «همام» إلى أنه جارٍ رفع كفاءة الطرق وتطوير المربعات والمجموعات السكنية الداخلية بين العمارات لمجاورات المرحلة الثالثة (23، 33، 35، 36)، إذ بلغت نسبة الإنجاز بالمشروع أكثر من 80% حتى الآن، وجار رفع كفاءة الطرق وتطوير المنطقة الصناعية الأولى (الخدمات المركزية) بمسطح 50 فدانا بنسب تنفيذ متقدمة، كما تم البدء بأعمال رفع كفاءة الطرق الرئيسية والداخلية، واستكمال أعمال تنسيق الموقع بمجاورات الامتداد (المرحلة الرابعة) أرقام (7، 8، 9، 10، 11، 12).

تطوير مشروع زهور مايو

قال رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، إن الأعمال التي تم تنفيذها بمواقع الإسكان الاجتماعي ودار مصر، شملت الانتهاء من أعمال الطرق وتخطيط الشوارع وتنسيق الموقع وأعمال الإنارة والزراعة لمشروع الإسكان المتوسط دار مصر بالكامل، الذي سبق افتتاحه رئاسيا عن طريق «فيديو كونفرانس»، كما تم الانتهاء من أعمال الطرق بمشروعات الإسكان الاجتماعي بمناطق (90، 50، 120، 290) فدان بالكامل، وجارٍ العمل بالطرق في مشروع الإسكان الاجتماعي بمنطقة النرجس.

وبالنسبة لمشروع «زهور مايو»، المعروف سابقا بـ «منطقة الزرايب»، لمتضررى السيول ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على المناطق العشوائية غير الآمنة، أوضح أن المشروع يقع على مساحة 67.37 فدان شرق الطريق الدائري بعدد 42 عمارة سكنية تضم 1008 وحدات سكنية تم الانتهاء من تنفيذها، ويضم المشروع أيضا محطات تجميع ومنطقة للمخازن وذلك داخل سوق لخدمة المنطقة.