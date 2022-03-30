وزير التنمية يهنئ الرئيس والحكومة برمضان: حفظ الله مصر ورفع شأنها

هنأ اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، قائلا: «يسعدني أن أتقدم لكم بأصدق التهاني وأطيب الأمنيات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك».

شعرواي يدعو الله أن تعبر مصر التحديات بسلام

قال «شعراوي»: «أدعو الله العلي القدير أن يعيد هذا الشهر الكريم عليكم وشعب مصر العظيم أعواما عديدة يملأها الخير واليمن والبركات والإنجازات التي تبهر العالم أجمع، وأن يحفظ الله مصر ويرفع شأنها ويحقق آمالها في الأمن والاستقرار والتنمية، وأن تعبر مصر تلك الظروف والتحديات الحالية بسلام بفضل قيادتكم الحكيمة وجهودكم المخلصة».

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كما وجه التهنئة إلى مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، قائلا: «يسعدني أن أتقدم لكم بأصدق التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله عليكم وشعب مصر العظيم والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات».

وأضاف: «أدعو المولى عز وجل أن يكلل جهودكم المخلصة لصالح مصرنا الغالية بالتوفيق والسداد وعبور التحديات الحالية بسلام، مستبشرين بما تحقق من إنجازات ومتطلعين إلى المزيد من النجاح تحت القيادة الحكيمة والرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي».

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شعراوي يهنئ الطيب بشهر رمضان

هنأ وزير التنمية المحلية، الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، قائلا: «يسعدني أن أتقدم لكم بأصدق التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أعاده الله عليكم وعلى مصر الغالية بالخير واليمن والبركات»، داعيا الله عز وجل في هذه الأيام المباركة أن يحفظ مصر ويرعاها بجهودكم وجهود أبنائها المخلصين.