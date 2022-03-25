افتتاح مسجد أولاد عمر في بلقاس بالدقهلية بتكلفة 4.5 مليون جنيه

افتتح الدكتور محمد أبو غنيمة، السكرتير العام لمحافظة الدقهلية، اليوم الجمعة، مسجد أولاد عمر بمنطقة ميدان أولاد عمر بمدينة بلقاس، بحضور الدكتور عمرو عبد العاطي، رئيس مركز ومدينة بلقاس، وأعضاء مجلس النواب عن بلقاس، كلا من النائب وحيد قرقر والنائب فايق الذكي، ولفيف من الشخصيات العامة ببلقاس ونواب رئيس مركز بلقاس، وذلك في إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي ببناء الإنسان وتحقيق مطالب المواطنين واحتياجاتهم، وتنفيذا لخطة وزارة الأوقاف بالتعاون مع المحافظات لافتتاح عدد من المساجد الجديدة بنطاق الجمهورية.

بناء مسجد أولاد عمر بالجهود الذاتية

وأكدت محافظة الدقهلية، في بيان صحفي، أن مسجد أولاد عمر، مقام بالجهود الذاتية، وتبلغ تكلفته الإجمالية 4.5 مليون جنيه على مساحة 367 متر مربع، ومكون من 3 طوابق ومأذنة بارتفاع 50 مترا، وتم تنفيذه بإشراف وزارة الأوقاف، وذلك ضمن خطة الوزارة لإحلال وتجديد عدد من المساجد في محافظة الدقهلية.

الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين

وأدى‏ الدكتور محمد أبو غنيمة، ‏السكرتير العام، صلاة الجمعة بالمسجد الجديد عقب افتتاحه، وأكد حرص الدقهلية على التعاون التام مع كافة الوزارات والأجهزة المعنية من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع المجالات وكافة قطاعات المرافق والخدمات وتحسين مستوى الخدمة المقدمة، وكذا دعم وتشجيع مبادرات ومشاركات المجتمع المدني مع الدولة في تنفيذ مشروعات الخدمات التي تستهدف تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وألقى خطبة الجمعة الدكتور محمد حسين بأوقاف الدقهلية، تحدث خلالها عن بر الولدين وأهمية رعايتهم والإحسان إليهما تنفيذا لما دعي إليه القرآن الكريم والسنة النبوية لنيل الجزاء الأوفى من الله في الدنيا والآخرة.