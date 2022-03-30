مسؤول بالبنتاجون: الروس بدأوا الانسحاب من تشيرنوبيل النووية بأوكرانيا

قال مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) إن القوات الروسية بدأت الانسحاب بالفعل من موقع محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية، بعد أن سيطرت على المحطة في 24 فبراير الماضي، مع بداية عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

مسؤول في البنتاجون: الروس يغادرون تشيرنوبيل

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه وكالة فرانس برس: لقد غادر الروس وابتعدوا عن منشأة تشيرنوبيل باتجاه بيلاروسيا، وأضاف: نعتقد أنهم يغادرون، لكن لا يمكنني القول إنهم غادروا جميعا، وذلك حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية.

صراع سابق على تشيرنوبيل النووية ومشاكل تقنية

وكان موقع محطة تشيرنوبيل النووية قد شهد صراعا بين روسيا وأوكرانيا للسيطرة عليه في بدايات العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا، انتهى بسيطرة الروس على المحطة، واتفاق بين القوات الروسية والأوكرانية على الإدارة المشتركة للمحطة.

ولاحقا اتهمت روسيا المتطرفون القوميون الأوكران بقطع خط الكهرباء المغذي لمحطة تشيرنوبيل، إلى تدخلت بيلاروسيا المجاورة لموقع المحطة وقالت إنها ساعدت في عودة التيار الكهربائي لمحطة، غير أن ذلك لم يمنع من استمرار الحديث عن وجود مشاكل تقنية بالمحطة.