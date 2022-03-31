«يوم الفرحة».. استعراض راقص للصم والبكم في احتفالية تكريم بالأيتام

شاركت فريق من مدرسة الأمل للصم والبكم، بفقرة استعراضية ضمن احتفالية تكريم الأطفال الأيتام بقصر الأميرة خديجة بحلوان تحت عنوان «يوم الفرحة» والذي تقيمه مؤسسة كُن إنساناً للتنمية والرعاية بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية وتحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للطفولة والأمومة، استطاعوا من خلاله أن ينطقوا بما لم تتمكن ألسنتهم من نطقه.

مدرب الفرقة: يؤدون الحركات دون أخطاء

وأوضح مدرب الفرقة في حديثه لـ«الوطن» أن الفريق يستطيع أن يؤدي الحركات بالتماشي مع النغمات الموسيقية والايقاع دون أخطاء، موضحا أنه تم تدريبهم من خلال النقر على الكفوف والأكتاف، وهي مناطق يتمكن من خلالها الصم والبكم إدراك الإيقاع الموسيقي ليحققوا التوافق بين أدائهم الحركي وأنغام الموسيقى التي لا يسمعونها، فتتحول النغمات إلى «ذبذبات» يشعر بها الصامتون عوضاً عن سماعها، إلى أن يتوحد ما يسمى بالتمبو الموسيقي مع الحركات التي يؤدونها من طريق «دبة» السماعات التي يتحسسونها بكفوفهم في البداية، لنصل في النهاية توافقا بين الأداء والأنغام.

وكيل التضامن: الفريق الراقص وصل لقلوب الجميع

وأثنى الحضور جميعًا على العرض الذي قدمه الفريق، إذ قال الدكتور أحمد عبد الرحمن وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالقاهرة، إن الفريق استطاع أن يصل إلى قلوب الجميع، بتلك العرض المبهر الذي تجلت فيه الروح الجميلة لهم، مطالبا بالتقاط الصور معهم، كما وجه الشكر للمدرب الذي أشرف على اخراج تلك الفقرة، التي ابهرت الحضور كافة.

جاء ذلك على هامش احتفالية تكريم الأطفال الأيتام بقصر الأميرة خديجة بحلوان تحت عنوان «يوم الفرحة» والذي تقيمه مؤسسة كُن إنساناً للتنمية والرعاية بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية وتحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للطفولة والأمومة.