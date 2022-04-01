24 ألف عملية بمستشفيات قنا الجامعية خلال العام الماضي

شهد الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي حفل تخرج الدفعة الثامنة بكلية الطب بقنا بحضور الدكتور بدوى شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد كمال نصارى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد أبو الفضل بدران نائب رئيس الجامعة السابق، والدكتور على غويل عميد كلية الطب، والدكتور أشرف الهواري وكيل نقابة الأطباء بقنا.

280 ألف مواطن يتلقون العلاج في المستشفى الجامعي

ووجه رئيس الجامعة التهنئة للخريجين وأسرهم واستعرض رئيس الجامعة جهود مستشفيات قنا الجامعية في تقديم الخدمات العلاجية لأهالي الأقليم، مشيرًا إلى أن المستشفيات استقبلت 280 ألف مواطن خلال العام الماضي، وأنه تم تقديم العلاج المجانى لعدد 21565، وتم إجراء عدد 23810 عمليات جراحية، واستقبلت العيادات الخارجية 117725 حالة، وأضاف رئيس الجامعة أنه تم تنظيم 50 قافلة طبية بشرية بمختلف أرجاء المحافظة قدمت العلاج لعدد 30 الف مواطن.

وتحدث رئيس الجامعة عن الانشاءات التي يشهدها القطاع الطبي والتي تتضمن مبنى مدرجات كلية الطب ومستشفى صحة المرأة والملحق الإداري للمستشفيات الجامعية، وشدد رئيس الجامعة على أهمية الأداء المنضبط وحسن التعامل مع المريض، مشيرًا إلى أن الدفعة الثامنة تضم 196 خريجًا، تعد قوة مضافة للقطاع الطبي.

وقدم الدكتور بدوى شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب مجموعة من النصائح للخريجين منها أن يكون المريض هو محور اهتمامهم وضرورة الحرص على تحصيل العلم والتواصل مع أصحاب الكفاءات.

وأكد الدكتور علي غويل عميد كلية الطب على أهمية البحث عن التفوق في الحياة المهنية ومسؤولية الطبيب في منع الخطر عن المريض ووجه التحية لأسر الخريجين لدورهم في احتواء أبنائهم وتقديم كافة العون لهم، وأكدت الدكتورة حنان فايد وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب أن التخرج من الكلية خطوة على الطريق وهناك محطات كثيرة في المراحل القادمة.

تكريم أطباء

تضمن حفل التخرج تكريم ممثل الدفعة الثامنة أحمد سيف النصر للدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة والدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة، واسم المرحوم الدكتور سيد طه نائب رئيس الجامعة الأسبق، وتكريم الدكتور علي غويل عميد الكلية، والدكتورة حنان فايد وكيل الكلية تقديرًا وعرفانًا من الخريجين بدعم الجامعة لهم، وتم تقديم دروع التكريم لخريجي الدفعة الثامنة.

شهد فعاليات حفل التخرج الدكتور حسين عبد الباسط عميد كلية التجارة، والدكتور أحمد هاشم وكيل كلية الطب للدراسات العليا، والدكتور جمال عبدالحميد الصغير، الأستاذ بكلية الطب ولفيف من وكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والخريجين وأسرهم.