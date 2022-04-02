أمريكا تخصص 300 مليون دولار مساعدات عسكرية لأوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، عن مساعدات عسكرية لـ أوكرانيا بقيمة 300 مليون دولار، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وقال رئيس أوكرانيا، فلاديمير زيلينسكي، إن بلاده بحثت مع بعض الدول مقترحات «كييف»، بشأن الضمانات الأمنية، مضيفا في تصريح لشبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الأمريكية، ذكرت الدول التي أعربت عن استعدادها لتكون الدول الضامنة أو تلك التي اتصلت بها أوكرانيا بها وتبادلت مسودات الوثائق الأولية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

زيلينسكي: ناقشت مسألة الضمانات الأمنية لـ أوكرانيا مع بايدن

وأشار زيلينسكي، إلى الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وتركيا وألمانيا. وأوضح زيلينسكي، أنه ناقش مسألة الضمانات الأمنية لـ بلاده مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، واشار الرئيس الأوكراني، إلى أن كييف تحتاج إلى ضمانات الدول الرائدة، سواء أكانت أعضاء في حلف شمال الأطلسي «الناتو» أم لا.

وتابع زيلينسكي قائلا، بأن بلاده تتلقى إشارات بأن الولايات المتحدة تدرس هذه المقترحات، معتبرا أنه بدون اتصال مباشر بين «واشنطن» و«بكين» سيكون من المستحيل تحقيق النتيجة الضرورية.

الرئيس الأوكراني: لا يحق لأوروبا أن تظل صامتة ردا على ما يحدث في «ماريوبول»

وأشار زيلينسكي، في فيديو، إلى أنه لا يحق لأوروبا أن تظل صامتة رداً على ما يحدث في «ماريوبول»، وأوضح الرئيس الأوكراني: «يجب على العالم أجمع الرد على هذه الكارثة الإنسانية»، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

بدورها، قالت وزارة الخارجية الروسية، إن «موسكو» سترد على طرد بلغاريا، السكرتير الأول لسفارة موسكو لدى صوفيا. وأمس الجمعة، السفارة الروسية في صوفيا، أن السلطات البلغارية قررت طرد السكرتير الأول للسفارة وأمهلته 72 ساعة لمغادرة البلاد وأعلنته شخصا غير مرغوب فيه.

وقالت النيابة العامة البلغارية، إن الدبلوماسي الروسي يشتبه بممارسته نشاطا استخباراتيا.

من جانبها، اعتبرت الرئاسة التركية، أن «الاتحاد الأوروبي» سيعتمد على الغاز الروسي خلال السنوات الـ 10 المقبلة.