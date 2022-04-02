شباب الإسكندرية ينشرون البهجة على المارة.. فانوس وبالونة «صور وفيديو»

«ابتسامة وفانوس وبالونة ووردة».. هدايا بسيطة قدمها شباب الإسكندرية مع أولى ساعات شهر رمضان المبارك على المارة بكورنيش عروس البحر الأبيض المتوسط، لإدخال البهجة في نفوس الصغار والكبار.

وبعدد من الأجولة الكبرى اتجه قرابة 15 شابا وشابة من منطقة شارع 45 إلى كورنيش الإسكندرية في نطاق منطقة ميامي شرق الإسكندرية، يحملون داخلها 500 فانوس، بينما أمسك آخرون بنحو 1000 «بالونة»، مترجلين بها في شوارع المدينة الساحلية يقدمونها كهدايا للمواطنين مع انطلاق شهر رمضان المبارك.

شباب الإسكندرية حرصوا على هذا الفعل للعام السادس على التوالي، حيث يعتبرونه أحد أفعال الخير المهمة في شهر الخير والبركة، كونهم يرسمون الابتسامة على وجوه الجميع ويشاركونهم لحظاتهم المميزة، وذلك بحسب رامي يسري، رئيس جمعية «خليك إيجابي» الذي شارك شبابها في هذا الفعل مع انطلاق شهر رمضان الجاري.

بهجة رمضان على كورنيش الإسكندرية

ويضيف يسري لـ«الوطن»، أن شباب «خليك ايجابي» وزعوا 500 فانوس و1000 بالونة بكورنيش الإسكندرية، وذلك للعام السادس على التوالي، في إطار خطة عمل مبادرة «صناع السعادة»، تحت رعاية محافظة الإسكندرية، ومديرية التضامن الاجتماعي، والإدارة المركزية للسياحة والمصايف، ووسط فرحة كبيرة من رواد الكورنيش والشواطئ.

مبادرات في كل المناسبات

وأشار إلى أن المبادرة توزع الهدايا في أي مناسبة رسمية، سواء كانت شهر رمضان، أو عيد الفطر، أو عيد الأضحى، او المولد النبوي، أو الكريسماس، إضافة إلى أعياد ثورة يناير و30 يونيو وذكرى نصر أكتوبر.

ولفت رئيس جمعية «خليك إيجابي»، إلى أن مبادرة «صناع السعادة» شاركت في تنظيم أكثر من 65 حفلا العام الماضي، منها 50 حفلا بشواطئ الإسكندرية.