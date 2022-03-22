محافظ قنا: الدولة وفرت المياه العذبة لجميع المواطنين

شهد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا حفل اليوم العالمي للمياه ضمن فعاليات الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه تحت شعار «كل نقطة بتفرق»، بحضور المهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، والنائب محمد أحمد الجبلاوي، والنائب محمد طايع والنائبة نجلاء باخوم والنائبة سناء الحساني أعضاء مجلس النواب، والمهندس محمد علي رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة مياه الشرب والصرف الصحي وأنور جمال مدير عام فرع ثقافة قنا، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأكد محافظ قنا أن الأمم المتحدة اعتمدت يوم 22 مارس يومًا عالميًا للمياه نحتفل به سنويًا لنشر الوعي بقضايا المياه وتبادل الرؤي حول الحفاظ على المياه وتنميتها، والدعوة إلى الإدارة المستدامة لمواردها العذبة.

الدولة توفر المياه العذبة لجميع المواطنين

وأضاف الداودي أن الدولة سعت إلى توفير المياه العذبة لجميع المواطنين في كافة أنحاء الجمهورية باعتبارها حقًا أصيلًا من حقوق المواطن، ففي محافظة قنا جرى تنفيذ العديد من المشروعات في قطاع مياه الشرب من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والمبادرة الرئاسية حياة كريمة، والخطة الاستثمارية السنوية، ونجحت هذه المشروعات في رفع نسبة تغطية المياه العذبة داخل المحافظة إلى 99%، وما زلنا مستمرون في تنفيذ محطات المياه والشبكات للوصول إلى نسبة 100% بحلول عام 2023.

رفع كمية المياه المنتجة

ومن جانبه أكد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، أنه خلال عام 2021-2022 جرى رفع كمية المياه المنتجة بالمحافظة من 510 آلاف متر مكعب/ يوم إلى 600 ألف متر مكعب/ يوم، وجرى تنفيذ ما يزيد عن 100 مشروع مياه شرب و15 مشروعًا للصرف الصحي ما بين إنشاء جديد واحلال وتجديد وتأهيل وتدعيم شبكات المياه والصرف ووصلات منزلية، كما حصلت الشركة على شهادة التنمية المستدامة لـ15 محطة مياه والمعمل الرئيس، و9 معامل مركزية وفرعية وجار الانتهاء من تنفيذ أول مركز خدمة عملاء بمدينة قنا لخدمة المواطنين.

وقدم طلاب وطالبات المدارس عددًا من العروض الفنية والمسرحية لطلبة وطالبات مدرستي قنا الرسمية للغات والإعدادية بنات للتوعية بترشيد استهلاك المياه، وأهمية قطرة المياه والاستخدام الصحيح لها وكيفية استخدامها، بما لا يسبب إهدارها والتي لاقت تفاعلًا كبيرًا من الحضور.

وفي نهاية الحفل قدم رئيس شركة مياه الشرب، والصرف الصحي بقنا درع الشركة للمحافظ.