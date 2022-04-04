إزالة 5 حالات تعد على الأراضي الزراعية في 3 مراكز بالفيوم «صور»

أعلن الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، عن تمكن جهاز حماية الأراضي بالمديرية، من إزالة 5 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية في ثلاثة مراكز بمحافظة الفيوم، وذلك في إطار خطة المديرية بالمتابعة المستمرة وتكثيف الحملات لإزالة كافة أشكال التعديات في مهدها، تنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف الحملات ليلاً ونهاراً لإزالة كافة أشكال التعديات الواقعة على الأراضي الزراعية في مهدها حفاظاً على الرقعة الزراعية من التآكل وردع المخالفين.

تكثيف حملات الإزالة

وقال وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الفيوم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّه وجه جهاز حماية الأراضي بالمديرية بقيادة المهندس علي مسعد مدير عام الحماية، بالتنسيق مع مديري الإدارات الزراعية، والوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، بالتعاون مع قوات الشرطة، بتكثيف الحملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في مهدها والتي هي عصب الاقتصاد القومي.

إزالة حالتي تعد في الفيوم

وأضاف وكيل زراعة الفيوم، أنّ الإدارة الزراعية بمركز الفيوم، بقيادة المهندس بركة قطب بركات مدير الإدارة، تمكنت من تنفيذ إزالة حالتي تعدٍ على مساحة 3 قراريط على الأرض الزراعية بنواحي المركز، بالتنسيق مع الوحدة المحلية برئاسة المحاسب أحمد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم، حيث كانت التعديات في قرية زاوية الكرادسة، وقرية سيلا.

إزالة حالتي تعدٍ في إطسا

في سياق متصل، تمكنت الإدارة الزراعية بإطسا بقيادة المهندس ماهر أبو رحيل، من إزالة حالتي تعدي على الأراضي الزراعية بناحية جمعية جردو، وجمعية منشأة فيصل، بالتنسيق مع مجلس مدينة إطسا برئاسة خالد فراج رئيس المجلس.

إزالة حالة تعدٍ في يوسف الصديق

كما تمكنت الإدارة الزراعية بمركز يوسف الصديق، بقيادة المهندس نبيل لملوم مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحدة المحلية برئاسة المهندس كمال سلومة رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق بتنفيذ إزالة تعدٍ على الأرض الزراعية بناحية جمعية الشواشنة على مساحة 12 سهما بحوض الشواشنه البحري، وبالتعاون مع مركز شرطة يوسف الصديق.