مي حلمي تطلب من وفاء الكيلاني تقديم برامج في رمضان

طلبت الإعلامية مي حلمي من الإعلامية وفاء الكيلاني، أن تقدم برامجها في موسم رمضان، وذلك عبر خاصية «الاستوري» على صفحتها الرسمية على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام» قائلا: «برامج رمضان محتاجاكي».

وتقدم وفاء الكيلاني حاليا برنامج «السيرة»، الذي يذاع على شاشة قناة «dmc»، ولكنه توقف لحلول شهر رمضان الكريم، ولكنها لم تقدم برامج خلال موسم رمضان.

مي حلمي تتصدر التريند عقب ظهورها في أحد اللقاءات التليفزيونية

وجاءت هذه الرسالة عقب ظهور مي حلمي بعد تصدرها محركات البحث على وسائل التواصل الاجتماعي، عقب ظهورها ضيفا في أحد البرامج التليفزيونية، وذلك بسبب تصريحاتها، وترصد «الوطن» في السطور التالية أبرزها.

-أعيش قصة حب مع رجل يدعمني باستمرار

-عملت في مجال السياحة دون علم عائلتي في سن 15 عامًا

- أرى شيرين عبد الوهاب ضعيفة ولا أستطيع التضامن معها وإذا مررت بظروفها سأحلق شعري

- لم أنفعل على اللاعب أحمد صالح ولكنه يسعى للتريند

- أتمنى أن أكون أما والإنجاب من ضمن أولوياتي

- سأعيش بين مصر ودبي والقائمة لن أستقر في مصر وسأظل المذيعة مي ستضم بلد آخر قريبا لأني حلمي في برنامج أعشق السفر

- لا أسعى للتريند ومن ينتقدني يتمنى أن يفعل مثلي.

مي حلمي تكشف عن هوية خطيبها

وكشفت مي حلمي مؤخرا عن هوية خطيبها خلال لايف «الوطن»، ان خطيبها يعمل رجل أعمال، وغير مصري، ولا يفضل الظهور الإعلامي موضحة:«هو شخص من جوا ومن برا، وهو فعلا وقف جنبي كتير، وانا مش عايزة ازعله»

وتحدثت مع «الوطن» انها لا تسعي للتريند موضحة: «مبقتش أتضايق على الأقل أنا مش بطلع ألبس حاجة أو أطلع أتكلم عن حد عشان أطلع تريند».