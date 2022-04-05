إجراءات قانونية مشددة وغرامات مالية ضد من يتلف كراسي القطارات

انتهت وزارة النقل، ممثلة في هيئة السكة الحديد، من تشكيل لجان للمرور الفجائي على عربات القطارات، أثناء سير الرحلات على جميع الخطوط بالوجهين القبلي والبحري، لتوقيع غرامات كبيرة على متلفي كراسي القطارات، وذلك بعد رصد الهيئة تكرار إتلاف عدد من كراسي القطارات ومنها كراسي القطارات الروسية الجديدة وكراسي القطارات المكيفة سواء عن طريق تقطيع أقمشة الكراسي أوعن طريق إحداث ثقوب بالكراسي ناتجة من التدخين الذي يقوم به بعض الركاب.

إجراءات قانونية مشددة ضد المتسببين في اتلاف كراسي قطارات السكة الحديد

وأكد مصدر مسؤول في هيئة السكة الحديد، أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية مشددة ضد متلفي كراسي عربات القطارات، حيث ستقوم لجان بالمرور بشكل فجائي على جميع القطارات العاملة بكافة الخطوط، لضبط متلفي الكراسي وتحرير محضر إثبات حالة، وبعد ذلك سيتم تغريمه ماليا، لافتا إلى أن القطارات الجديدة كلفت الدولة ملايين الجنيهات، لرفع مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب المسافرين.

ننفذ خطة شاملة لتطوير السكة الحديد بـ200 مليار جنيه

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إن وزارة النقل تنفذ خطة شاملة لتطوير وتحديث منظومة السكة الحديد بتكلفة إجمالية تصل إلى 200 مليار جنيه، لافتا إلى أن مرفق السكك الحديدية ملك لجموع الشعب المصري، ومن يقوم بإتلاف كراسي القطارات لا يحافظ على المرفق، موضحا أن الخطة تشمل تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الاتصالات ونظم وحدة التحكم المركزي وتجديد القضبان وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا ورفع كفاءة وتحسين المحطات وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات وتطوير أسطول عربات القطارات القديمة بآخري حديثة، لتقليل حوادث القطارات.

وزير النقل: قطارات السكة الحديد تقل 360 مليون راكب سنويا

ومن جهته، أوضح الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، في تصريحات لـ«الوطن»، أن مرفق السكة الحديد يخدم ملايين الركاب ويجب المحافظة عليه، وسيتم توقيع غرامات كبيرة على من يقوم بإتلاف القطارات، مؤكدا أن قطارات السكة الحديد تقل ما يقرب من 350 مليون راكب سنويا بواقع مليون راكب يوميا، مطالبا جموع الركاب بالمحافظة على المرفق، والالتزام الكامل بارتداء الكمامات الطبية، لمواجهة فيروس كورونا.