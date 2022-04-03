السكة الحديد تخطط لتشغيل القطارات الإسبانية الجديدة 3 أشهر دون ركاب

تسلمت هيئة السكة الحديد، الدفعة الأولى من القطارات الإسبانية الجديدة، الاثنين الماضي، والمكونة من 13 عربة مكيفة وعربة بوفيه وعربة «باور» وجرار مجتمعة في قطار، موضحة أنّ القطار «التالجو» الإسباني سيقدم خدمات فاخرة لجمهور الركاب المسافرين على خطوط الوجهين القبلي والبحري، علاوة على تنفيذ إجراءات صارمة ضد فيروس كورونا، بالمحطات وعربات القطارات.

تشغيل القطارات الإسبانية تجريبيا خلال أسابيع

وأكد مصدر مسؤول في هيئة السكة الحديد أنّه سيتم تشغيل القطارات الإسبانية الجديدة تجريبيا الأسابيع المقبلة دون تحميل أي ركاب، للتأكد من سلامتها الفنية قبل تشغيلها رسميًا، مشيرًا إلى أنّه سيتم إدراجها ضمن جداول التشغيل اليومي، عقب انتهاء التشغيل التجريبي، وأنّ قطارات السكة الحديد تنقل نحو 360 مليون راكب سنويًا بواقع مليون راكب يوميا.

وصول الدفعة الثانية من القطارات الإسبانية الجديدة خلال شهرين

وقال المصدر لـ«الوطن» إنّ الدفعة الثانية من القطارات الإسبانية الجديدة سيتم توريدها خلال الشهرين المقبلين، لافتا إلى أنّ عدد القطارات الإسبانية 7، والهيئة تواصل العمل على تحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى حديثة، لرفع مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب المسافرين، موضحا أنّ تحديث نظم كهربة الإشارات على طول السكة سيقضي على ظاهرة حوادث القطارات.

لا يوجد قطار قديم يعمل على السكة الحديد

ومن جهته، أوضح الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل لـ«الوطن»، أنّ القطارات الإسبانية الجديدة ستقدم خدمة فاخرة لجمهور الركاب المسافرين، مؤكدا أنّ جميع القطارات العاملة على خطوط السكة الحديد جديدة وأخرى محدثة، ولا يوجد لدينا أي قطار قديم يعمل على القضبان، مطالبًا جموع الركاب بالالتزام بارتداء الكمامات الطبية، داخل المحطات وعربات القطارات بسبب تفشي فيروس كورونا.