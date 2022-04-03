رئيس التحرير

محمود مسلم

السكة الحديد تخطط لتشغيل القطارات الإسبانية الجديدة 3 أشهر دون ركاب

وزير النقل: ليس لدينا أي عربة قديمة تعمل على قضبان السكة الحديد

كتب:

توفيق شعبان
01:28 م | الأحد 03 أبريل 2022
القطارات الإسبانية الجديدة - صورة أرشيفية

القطارات الإسبانية الجديدة - صورة أرشيفية

تسلمت هيئة السكة الحديد، الدفعة الأولى من القطارات الإسبانية الجديدة، الاثنين الماضي، والمكونة من 13 عربة مكيفة وعربة بوفيه وعربة «باور» وجرار مجتمعة في قطار، موضحة أنّ القطار «التالجو» الإسباني سيقدم خدمات فاخرة لجمهور الركاب المسافرين على خطوط الوجهين القبلي والبحري، علاوة على تنفيذ إجراءات صارمة ضد فيروس كورونا، بالمحطات وعربات القطارات.

تشغيل القطارات الإسبانية تجريبيا خلال أسابيع

وأكد مصدر مسؤول في هيئة السكة الحديد أنّه سيتم تشغيل القطارات الإسبانية الجديدة تجريبيا الأسابيع المقبلة دون تحميل أي ركاب، للتأكد من سلامتها الفنية قبل تشغيلها رسميًا، مشيرًا إلى أنّه سيتم إدراجها ضمن جداول التشغيل اليومي، عقب انتهاء التشغيل التجريبي، وأنّ قطارات السكة الحديد تنقل نحو 360 مليون راكب سنويًا بواقع مليون راكب يوميا.

وصول الدفعة الثانية من القطارات الإسبانية الجديدة خلال شهرين

وقال المصدر لـ«الوطن» إنّ الدفعة الثانية من القطارات الإسبانية الجديدة سيتم توريدها خلال الشهرين المقبلين، لافتا إلى أنّ عدد القطارات الإسبانية 7، والهيئة تواصل العمل على تحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى حديثة، لرفع مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب المسافرين، موضحا أنّ تحديث نظم كهربة الإشارات على طول السكة سيقضي على ظاهرة حوادث القطارات.

لا يوجد قطار قديم يعمل على السكة الحديد

ومن جهته، أوضح الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل لـ«الوطن»، أنّ القطارات الإسبانية الجديدة ستقدم خدمة فاخرة لجمهور الركاب المسافرين، مؤكدا أنّ جميع القطارات العاملة على خطوط السكة الحديد جديدة وأخرى محدثة، ولا يوجد لدينا أي قطار قديم يعمل على القضبان، مطالبًا جموع الركاب بالالتزام بارتداء الكمامات الطبية، داخل المحطات وعربات القطارات بسبب تفشي فيروس كورونا.

اقرأ المزيد:

السكة الحديد تعلن وصول أول دفعة من القطارات الإسبانية الجديدة

وزير النقل: القطارات الإسبانية الجديدة ستقدم خدمة فاخرة للركاب

مواعيد قطارات السكة الحديد على خطوط الصعيد في رمضان 2022: لا تعديلات

السكة الحديد تعدل مواعيد 11 قطارا على خطوط بحري طوال شهر رمضان 2022

«السكة الحديد» تحذر الركاب من استقلال القطارات دون تذكرة في رمضان 2022

معرض أهلا رمضان 2022 في قنا .. اللحم البلدي بـ 100 جنيه للكيلو

إعلانات رمضان 2022 تتصدر التريند.. خفة دم ياسمين وشباب الهضبة

5 فنانين حاضرون بأسمائهم في دراما رمضان 2022.. رحلوا وبقي فنهم

ظهور محمد صلاح في دراما رمضان 2022.. دايما عامر وراجعين يا هوى يستعينان بـ«مو»

إصابات «كورونا» حول العالم تتخطى حاجز 491 مليون حالة

«الصحة» تحذر من تجمعات رمضان وتوجه بتطبيق الإجراءات الوقائية ضد كورونا

الصحة: لا توجد متحورات جديدة لفيروس كورونا في مصر

هل لقاح كورونا يفطر الصائم في شهر رمضان؟.. «الصحة» تحسم الجدل

مواعيد عمل مكاتب الصحة ومراكز لقاح كورونا في رمضان 2022
بقلم توفيق شعبان