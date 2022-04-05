السيطرة على حريق في شقة بالمنوفية.. الأهالي ساعدوا في إطفاء النيران

تمكنت الحماية المدنية في المنوفية من السيطرة على حريق نشب في شقة بإحدى قرى مركز أشمون بمحافظة المنوفية، من خلال الدفع بثلاث سيارات إطفاء، بعد وصول إخطار بنشوب حريق في منزل، كما انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وتجمع الأهالي لمساعدة الحماية المدنية في السيطرة على الحريق الذي نشب في منزل المواطن «ع.ج».

وتلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارًا من الحماية المدنية يفيد بنشوب حريق في منزل بعزبة سيدي إبراهيم في قرية طليا بأشمون، وعلي الفور تم الدقع بسيارات الإطفاء، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة علي الحريق ومنع انتشاره في باقي المنزل، وجرى تحرير محضر بالواقعة وإجراء التحريات لمعرفة أسباب الحريق، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

حريق في حظيرة مواشي في بركة السبع

وفي سياق متصل، تمكنت الحماية المدنية في محافظة المنوفية، من السيطرة على حريق نشب في حظيرة ماشية بإحدى قرى مركز بركة السبع، وتسبب الحريق في نفوق عدد من الماشية، دون إصابات بين المواطنين، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيق في الواقعة.