«البتنداوي» اقدم كنفاني بالقليوبية: «الغرقانة اختراع خاص لمائدة رمضان»

يعد محل كنافة وقطايف «البتنداوي» أحد أقدم محلات الحلويات الرمضانية في مدينة بنها، بمحافظة القليوبية، حيث يرجع تاريخه لأكثر من 50 عاماً، عمل خلالها في مجال تصنيع الكنافة والقطايف طوال العام، ولكن في شهر رمضان يقوم ببيع الكنافة «الغرقانة»، وهي نوع جديد من ابتكار المحل، يتم تصنيعها من اللبن، وقطايف القراقيش، والرقاق، والجلاش، وكذلك العيش السوري، وقطايف الحشو للحوم.

زحام مستمر من بداية رمضان حتى ليلة العيد

«الوطن» قدمت بثاً مباشراً من داخل محل «البتنداوي» للكنافة والقطايف في مدينة بنها بمحافظة القليوبية، لرصد الأنواع الجديدة من الكنافة والقطايف القراقيش، ورصد أجواء رمضان بالمحل الذي لا يخلو من زحام الزبائن منذ انطلاق شهر رمضان وحتى يوم وقفة عيد الفطر.

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«الغرقانة» أحدث أنواع الكنافة

كشف ياسر البتنداوي، صاحب أقدم محل كنفاني في بنها، أن المحل من أقدم المحلات المتخصصة في بيع حلويات رمضان في القليوبية، ويتخطى عمره 50 عاماً، حيث توارثه هو وأشقاؤه من والدهم، وهو أول من أدخل الفرن الآلي للكنافة في المحافظة، مشيراً إلى أن المحل نجح في تقديم نوع جديد من الكنافة، هو نوع «الكنافة الغرقانة»، ويتم تصنيع العجين الخاص بها من اللبن وخلطة الدقيق الزيرو، ويصل سعر الكيلو الخاص منها إلى 24 جنيهاً، ولكنه ممتاز جداً، ولا يستخدم في خليط الماء بالعجين، وأصبح له زبون خاص.

وأضاف «ياسر» أن المحل يعمل طوال العام في تصنيع الكنافة للمواطنين ومحلات الحلويات والأفران، ولكن في رمضان تكون هناك تجهيزات خاصة، أهمها الكناقة الغرقانة والقطايف القراقيش، التي يتم تصنيعها خصيصاً في المحل، كنوع من المقبلات في رمضان، لا تحتاج إلى حشو، ولكن يتم قليها في الزيت، ووضعها في الشربات أو الكريمة، ويتم تناولها بعد الإفطار كحلوى من المقرمشات.

أول ماكينة تصنيع آلي للكنافة

وأوضح «أحمد البتنداوي» أن محل والده، الذي يُعد الأقدم في بنها، هو أول محل يستخدم الفرن الآلي الدوار، بدلاً من الأفران البلدية اليدوية، وأضاف أنه «عندما دخل هذا الفرن منذ عشرات السنين للمحل، كان نوعاً من أنواع التقدم الهائل، الذي ساهم في جذب زبائن كثيرة للمحل»، مشيراً إلى أن المحل يظل مزدحماً طوال أيام شهر رمضان بشكل كبير، وحتى قبل شهر رمضان بنحو 5 أيام، يكون الزحام حتى آخر يوم ويستمر حتى ليلة العيد.