رحلة «الصاوي» مع أدوار السيرة الذاتية..بدأت بـ«ناصر» ووصلت لـ«الشاطر»

شهدت مسيرة الفنان خالد الصاوي الفنية، عددا كبيرا من الأعمال الفنية التي تفاعل معها الجمهور وباتت من بين العلامات الهامة في الحركة الفنية، وجسد «الصاوي»، شخصيات متعددة، منها شخصيات سياسية أثرت في حياة المصريين علي مدار التاريخ.

تجسيد خالد الصاوي لشخصية جمال عبد الناصر

وقدم خالد الصاوي أول بطولاته المطلقة في السينما عام 1999، من خلال فيلم «جمال عبد الناصر»، ونجح الصاوي حينها في تجسيد الدور بشكل قوي، حيث أنه أدي العمل بقدرة فائقة.

وشارك في بطولة فيلم «جمال عبد الناصر»، هشام سليم، عبلة كامل، جميل راتب، رياض الخولي، عمرو عبد الجليل، طلعت زين، أمل إبراهيم، إبراهيم الصلال، سامي مغاوري، بسام رجب، غادة عبد الرازق، ومن تأليف وإخراج أنور قوادري.

وتدور أحداث الفيلم حول قصة حياة الزعيم الخالد جمال عبد الناصر منذ ولادته إلى تفجيره للثورة إلى هزيمة 67 وخلافه مع عبدالحكيم عامر ثم إلى تخطيطه لحرب الاستنزاف ثم إلى موته المفاجئ الذي أذهل العالم في 1970.

شخصية الملك عموري الأول

وقدم «الصاوي»، شخصية الملك عموري الأول ملك بيت المقدس ابن فولك، من خلال مسلسل «نسر الشوق» عام 2000، وكان عموري الأول خصما شديدا لحرية الكنائس، وكان جشعا بشكل لا يليق بملك في هذا الوقت.

وشارك في بطولة المسلسل حلمي فودة، محيي إسماعيل، فايزة كمال، كمال أبو رية، عادل هاشم، سوسن بدر، ليلى فوزي، سعيد عبد الغني، أحمد فؤاد سليم، ومن تأليف محمد أبو العلا السلاموني، ومن إخراج حسام الدين مصطفي وتدور أحداث المسلسل حول في هذا الجزء تتجسد عبقرية صلاح الدين الأيوبي الملقب بنسر الشرق، الذي ينجح بعد معارك طاحنة في هزيمة البيزنطيين في الشمال والصليبيين في الشرق والأمراء الفاطميين في الغرب للاستيلاء على مصر ونهب ثرواتها واستعباد أهلها

خالد الصاوي يجسد شخصية أحمد فؤاد نجم

وظهر خالد الصاوي عام 2011 من خلال تجسده لشخصية الشاعر الكبير أحمد فؤاد نجم، وتفاعل الجمهور مع العمل، وحقق نجاح ملوحظ.

وكانت تدور أحداث العمل حياة الشاعر الكبير أحمد فؤاد نجم، المعروف والملقب بـ«الفاجومي»، وهو أحد أشهر شعراء العامية المصرية، حيث يتطرق الفيلم إلى أهم المراحل التاريخية والثورية، ونضال الشاعر الكبير أحمد فؤاد نجم في محاربة الاحتلال الإنجليزي لمصر

مشاركة خالد الصاوي في الاختيار 3 بشخصية خيرت الشاطر

بينما يطل علينا الفنان خالد الصاوي هذا العام من خلال مسلسل «الاختيار3»، وهو يجسد شخصية خيرت الشاطر النائب الأول لمرشد الاخوان، وتفاعل الجمهور معه، حيث أنه لفت الأنظار له منذ المشاهد الاولي.

ويتناول المسلسل فترة حكم الاخوان، وما شهدته مصر خلال السنوات التي أعقبت ثورة 25 يناير، والأسباب التي أدت وصول الإخوان إلى الحكم، ويرصد أسوأ 96 ساعة مروا علي تاريخ مصر.

ويشارك في بطولة مسلسل «الاختيار3»، أحمد عز، ياسر جلال، أحمد السقا، كريم عبد العزيز، مني عبد الغني، هيدي كرم، خالد الصاوي، هشام إسماعيل، أمير المصري، إيمان العاصي، محمد رياض، محمد العمروسي، محمد علي رزق، عبد العزيز مخيون، صبري فواز، محمود البزاوي، بيؤمي فؤاد، أحمد بدير، ومن تأليف هاني سرحان، ومن إخراج بيتر ميمي