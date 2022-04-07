مصرع طالب غرقا في نهر النيل بسوهاج.. «هرب من الحر وهو مبيعرفش يعوم»

لقي طالب في المرحلة الثانوية بمحافظة سوهاج مصرعه غرقا بنهر النيل، حيث هرب من حرارة الجو لمياه نهر النيل رغم عدم إجادته السباحة، فلقي مصرعه.

غرق الطالب وانتشال جثته

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مركز شرطة سوهاج يفيد بغرق شخص في نهر النيل بدائرة مركز سوهاج ولم يتم انتشال جثته.

وبانتقال قوة من مركز شرطة سوهاج لموقع الحادث، تبين غرق «علي ر ص ر»، 18 عاما، طالب بالمرحلة الثانوية، ويقيم بدائرة مركز سوهاج، وتم انتشال الجثة بمعرفة قوات وحدة الإنقاذ النهري بمحافظة سوهاج.

والد المتوفى ينفي الشبهة الجنائية

وبسؤال والد المتوفى «رجب ص ر»، 58 عاما، عامل بإحدى الشركات الخاصة ومقيم بمركز سوهاج أيضا، أفاد بأنه في أثناء قيام شقيقيه (8 و10 سنوات) بالاستحمام في نهر النيل أمام المنزل هربا من حرارة الجو كما اعتادا، قرر نجله «علي ر ص ر» مشاركتهما، رغم عدم إجادته للسباحة.

المتوفى لا يجيد السباحة فغرق

ولأنه لا يجيد السباحة، غرق بالنهر ولم يستجب لنداء شقيقيه، حيث حاولوا إسعافه واستغاثوا بالمارة، ولكنه كان فارق الحياة، ولم يتهم الوالد أحدا بالتسبب في وفاة نجله الطالب، ونفى الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة «إسفكسيا الغرق»، ولا توجد شبهة جنائية بالوافة، وتحرر محضر بالواقعة واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.