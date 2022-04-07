محافظ قنا يحيل رئيس قرية في نجع حمادي للتحقيق ويوقفه عن العمل

قرر اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إيقاف رئيس قرية «هوّ» التابعة لمركز نجع حمادي وإحالته للتحقيق، بسبب وجود تعديات على الأراضي الزراعية، وعدم تحركه لرفع مخلفات البناء منها، وذلك خلال مرور محافظ قنا ورصده للمخالفات الواقعة على الأراضي الزراعية بنطاق القرية.

لا تهاون في التعديات على الأراضي الزراعية

وقال محافظ قنا، إنّه لا تهاون في التعدي على الأراضي الزراعية من منطلق تحقيق مبدأ سيادة القانون، والحفاظ على هيبة الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية.

وشدد الداودي، على رؤساء الوحدات المحلية، بتنفيذ الإزالات بشكل كامل ورفع مخلفات الإزالات على نفقة المتعدي على الأرض الزراعية، وإعادة الأراضي إلى سابق عهدها وزراعتها من جديد.