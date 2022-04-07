ضبط 4558 مخالفة متتنوعة و250 حالة مرافق خلال شهر بسوهاج

شنت شرطة المرافق بمحافظة سوهاج حملات موسعة في مختلف المراكز، بالتعاون مع الوحدات المحلية على مستوى المحافظة، أسفرت عن تحرير 250 محضر مخالفات وإشغال طريق، على مدار شهر مارس الماضي.

جاءت هذه الحملات تنفيذاً لتوجيهات اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، بشأن المتابعة المستمرة لرفع الإشغالات وإزالة أية تعديات على حرم الطرق، ومنع العشوائيات، تنفيذاً لخطة «رؤية مصر 2030».

وفي إطار ذلك، قامت شرطة المرافق، بالتعاون مع الوحدات المحلية، بحملاتها المكبرة والمستمرة على مراكز المحافظة المختلفة، تم خلالها تحرير 250 محضر مخالفات مرافق، على مدار الشهر الماضي، بمختلف مراكز سوهاج.

ضبط 4558 مخالفة متنوعة خلال الحملات

كما تم ضبط عدد 4558 من المخالفات المتنوعة خلال الحملات، التي استهدفت مراكز سوهاج الـ11، بدايةً من مركز طما شمالاً، حتى مركز البلينا في جنوب المحافظة.

وتأتي هذه الحملات في إطار خطة المحافظة لرفع الإشغالات، وإلزام الباعة الجائلين بالأماكن المخصصة لهم، وتيسير الحركة المرورية بالشوارع، خاصة الميادين الكبرى، والحفاظ على الشكل الحضاري، وعودة الانضباط للشارع السوهاجي.

محاضر متنوعة بين إشغال طريق وعدم حمل شهادة صحية

ومن جانبه، أوضح العميد شادي عبد اللطيف، رئيس قسم شرطة المرافق بمحافظة سوهاج، أن المحاضر تنوعت ما بين 163 محضر إشغال الطريق العام، و43 محضر عدم حمل شهادة صحية للمنشآت مثل المطاعم، و 44 محضر بائع متجول بدون ترخيص، و236 إزالة فرش فاكهة وتندات مخالفة خارج الأسواق الرسمية للمحافظة، وضبط 11 منشأة بدون ترخيص، بالإضافة إلى عدد من المضبوطات المتنوعة الأخرى.