عميد «علوم سوهاج» الأسبق يحصل على جائزة الرواد في العلوم الأساسية

حصل الدكتور فايز الحصري الأستاذ المتفرغ بكلية العلوم قسم الفيزياء وعميد الكلية الأسبق على جائزة الرواد في العلوم الاساسية، والتي تمنحها سنويا أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

هنأ الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج عميد علوم الأسبق على ذلك الإنجاز معرباً عن فخره وإعتزازه بانتساب عالم جليل إلى الجامعة مثمنا ما يقدمه من عمل متواصل يسهم في خدمة المنظومة البحثية في مصر.

4 جوائز سنوية للرواد من أكاديمية العلوم والبحث العلمى

وأوضح الدكتور حازم المشنب عميد كلية العلوم أن أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا تقدم كل عام مجموعة من الجوائز الهامة في كافة المجالات، وتقدم أيضاً أربعة جوائز للرواد، مشيراً إلي أنه قد حصل على إحدها الدكتور فايز الحصري في مجال العلوم الاساسية بقيمة الجائزة قدرها مائة ألف جنيها.

السيرة الذاتية للدكتور فايز الحصرى

الجدير بالذكر أن الدكتور فايز الحصري قد حصل على جائزة الجامعة التقديرية في 30 سبتمبر 2014، وتم نشره لـ90 ورقة بحثية منها 52 في مجلات دولية معتمدة في سكوبس (Scopus)، بالإضافة إلى أنه باحث رئيسي في ثمانية مشاريع تعلمية وبحثية من وزارة التعليم العالى وأكاديمية البحث العلمى وصندوق العلوم والتكنولوجيا ومشروع من هيئة المعونة الأمريكية ومشروع من الإتحاد الأوربي (التمبس)، وعين مشرفا على 25 رسالة ماجستير ودكتوراه بكلية العلوم فى جامعة سوهاج و2 رسالة دكتوراه بكلية الأثار ورسالة دكتوراه بجامعة الوادي الجديد ورسالة دكتوراه بجامعة الأزهر بالقاهرة ورسالة ماجستير بجامعة جنوب الوادي، وأيضاً حكم العديد من الأبحاث المرسلة من المجلات الدوليةو المشاريع البحثية والتعلمية الُمرسلة من وزارة التعليم العالي وأكاديمية البحث العلمى وصندوق العلوم والتكنولوجيا، و الجوائز الممنُوحة من الجامعات وأكاديمية البحث العلمى، والرسائل العلمية لجامعات مختلفة، وملفات الترقيات الفيزياء وظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين.

يذكر أن أيضا أن الدكتور فايز الحصري عضو اللجنة العلمية الدائمة للفيزياء "وظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين" لثلاث دورات متتالية، بالإضافة إلى أنه تم منح كلية العلوم الإعتماد الأكاديمي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد في يوليه 2012، ومنح كلية العلوم جائزة الجامعة لضمان الجودة فى 2011 أثناء توليه عمادة الكلية (2010-2012)، تم منح قسم الفيزياء بالكلية جائزة التميز من الجامعة في 2009 أثناء تولي رئاسة القسم 2006-2010.

كما أنشأ الدكتور فايز معمل تطبيقات البلازما فى عام 1997، والذي يتم تحديثه بأحدث الأجهزة حتى الآن والذي بدوره يساهم بشكل جوهري فى تطوير العملية التعلمية والبحثية فى مجالات علوم المواد وبلازما ترميم الآثار والفيزياء الحيوية والطبية، بالإضافة إلى أنه تم منح معمل تطبيقات البلازما شهادة الجودة والاعتماد لعدد من الأجهزة من المجلس الوطني للإعتماد، وتم إنشاء وحدة الأشعة السينية بجامعة سوهاج لتحليل المواد في 2019 بعد حصول المتقدم والفريق المشارك معه على مشروع من صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية بمبلغ 5 ملايين جنيه مصري عام 2016، ولديه مدرسة علمية متميزة وله معمل متقدم بقسم الفيزياء بكلية العلوم وهو معمل تطبيقات فيزياء البلازما، وقد حصل معمله على تمويلات من خلال عدد من المشروعات الخارجية والداخلية، وهو أول من حصل على تمويل من الإتحاد الأوربي لقسم الفيزياء بقيمة خمسة مليون جنية من خلال مشروع التمبس لتطوير المقررات الدراسية.