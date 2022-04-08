بعد اختفاء 15 يوما..انتشال جثة مسن سقط في حفرة للتنقيب عن الآثار

كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة، غموض اختفاء مُسن بدائرة قسم شرطة الهرم، وتبين أن المسن سقط في حفرة أثناء التنقيب عن الآثار.

وتم انتشال الجثة وتبين أنها في حاله تعفن رمي كامل، ونُقلت الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه، كما كلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، واستدعاء أسرة المتوفي لسماع أقوالها حول الواقعة.

بداية البلاغ

تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، تلقت بلاغا يفيد باختفاء مسن يدعي «محمود.ع.إ»، في العقد الخامس من العمر ومقيم بمنشأة القناطر، وبإجراء التحريات تبين أن المسن المختفي يعمل في التنقيب عن الآثار، وبتتبع خط سيره وعلاقاته تبين أنه يقوم بالتنقيب عن الآثار في دائرة قسم شرطة الهرم، وتم تحديد المنطقة التي يقوم بالتنقيب فيها عن الآثار وبالدخول تبين وجود حفرة وانهيار الأتربة كما تبين وجود رائحة كريهة وبرفع الحطام تم العثور علي جثة المسن المتغيب، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات